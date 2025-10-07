Hikmah Basuh Anggota Tubuh saat Wudhu, Ada Makna Lahir dan Batin

JAKARTA - Saat wudhu, ada sejumlah anggota tubuh yang harus dibasuh. Ada hikmah dari dibasuhnya anggota tubuh dengan air wudhu.

Wudhu sebagai cara bersuci dari hadats kecil untuk menjalankan ibadah. Dalam menjalankannya, ada sejumlah anggota tubuh yang dibasuh air mengalir.

Bukan tanpa sebab anggota tubuh itu dibasuh. Ada hikmahnya yang bisa didapat saat berwudhu.

Melansir laman Kemenag, Selasa (7/10/2025), dibasuhnya anggota-anggota tubuh tersebut mempunyai hikmah, baik secara lahir maupun batin. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab Hikmatu Tasyri wa Falsafatuhu, [Beirut: Darul Fikr, 2003], Juz I, halaman 70. Berikut hikmah dibasuhnya anggota tubuh saat wudhu:

1. Basuh telapak tangan

Kedua telapak tangan merupakan anggota tubuh yang paling aktif dan banyak bergerak. Untuk itu keduanya perlu dibasuh dan dicuci demi terjaganya kebersihan dan kesucian lahir dan batin. Dari sisi lahir, tangan yang bersih akan terhindar dari berbagai virus dan kuman. Sementara dari sisi batin, tangan yang suci bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat tangan, seperti mencuri, memukul, dan sebagainya.

2. Berkumur

Mulut adalah bagian anggota tubuh yang cukup penting karena menjadi pintu masuk makanan dan pintu keluar uap dari perut. Secara lahir, dengan berkumur, anggota tubuh akan terjaga dari bau tak sedap, kuman, maupun virus yang masuk lewat mulut. Sementara dari sisi batin, dengan berkumur saat wudhu menjadi isyarat bahwa mulut harus bersih dari ucapan-ucapan kotor, seperti menghina, mencaci maki, atau ucapan lain yang bisa membuat orang lain sakit hati dan merasa terzalimi.

3. Hirup air melalui hidung

Salah satu anggota tubuh yang selalu bekerja selama 24 jam dalam sehari adalah hidung yang berfungsi menghirup dan mengeluarkan nafas. Dengan istinsyaq, yaitu menghirup air melalui hidung, bisa menjadi sarana untuk membersihkan hidung dari debu kotor yang menempel dan terhindar dari bau tidak sedap.

4. Basuh wajah

Saat berinteraksi dengan orang lain, wajah menjadi anggota tubuh pertama yang akan dilihat dan dinilai. Mengingat hal tersebut, wajah perlu dijaga kebersihannya agar bisa tampil percaya diri. Dengan membasuh muka saat berwudhu, wajah akan terbebas dari kotoran-kotoran yang menempel, seperti debu, keringat, dan sejenisnya. Selain itu, wudhu juga dapat menumbuhkan inner beauty, yaitu kecantikan dari dalam yang bisa membuat wajah terlihat cantik dan sejuk saat dipandang.