HOME MUSLIM TAUSYIAH

Wudhu Masih Pakai Skincare, Apakah Sah? 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 02 September 2025 |19:03 WIB
Wudhu Masih Pakai Skincare, Apakah Sah? 
Wudhu Masih Pakai Skincare, Apakah Sah?  (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah wudhu saat masih memakai skincare sah? Hal ini mungkin masih menjadi pertanyaan bagi sebagian muslimah. 

1. Wudhu Masih Pakai Skincare

Diketahui, wajah yang merupakan salah satu anggota wudhu sering dijadikan tempat penggunaan make up. Sementara itu, wudhu bisa dianggap sah jika air dapat mengenai anggota wudhu tanpa adanya penghalang. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan:

رَابِعهَا أَن لَا يكون على الْعُضْو (حَائِل) يمْنَع وُصُول المَاء إِلَى جَمِيع أَجزَاء الْعُضْو الَّذِي يجب تعميمه

Artinya: “(Syarat sah wudhu) keempat, tidak boleh ada penghalang pada anggota tubuh yang bisa menghalangi air sampai ke seluruh bagian anggota tubuh yang wajib dibasuh secara merata.” (Syekh Nawawi Al-Bantani, Nihayatuz Zain, Beirut, Darul Kutubil Ilmiyah: 2002, halaman 19)

Melansir laman Kemenag, Selasa (2/9/2025), Syekh Nawawi menjelaskan, di antara contoh benda yang bisa menghalangi aliran air ke bagian tubuh adalah kapur, minyak, kotoran yang ada di bawah kuku, serta debu jalanan yang menempel dan membeku di anggota badan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan skincare atau make up yang biasa dipakai kaum hawa?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui skincare yang beredar di tengah masyarakat saat ini terdiri atas dua jenis, yaitu:

Pertama adalah make up tahan air (waterproof). Make up jenis ini memungkinkan penggunanya tetap terlihat cantik dan rapi meski bagian kulitnya sudah dibasuh oleh air.

Kedua adalah make up tidak tahan air (non-waterproof). Jenis make up ini bisa luntur ketika tersentuh oleh air sehingga memungkinkan air mampu menembus bagian kulit penggunanya.

 

