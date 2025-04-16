Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Wudhu Lengkap dengan Gambar, Muslim Wajib Paham!

Wikku D Nugroho , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |14:23 WIB
Doa Wudhu Lengkap dengan Gambar, Muslim Wajib Paham!
Doa wudhu lengkap dengan gambar jadi salah satu yang patut diketahui dan dipahami umat Muslim./Foto: About Islam
A
A
A

DOA wudhu lengkap dengan gambar jadi salah satu informasi yang patut diketahui dan dipahami oleh setiap umat Muslim. 

Dalam Islam, wudhu merupakan salah satu cara bersuci dan membersihkan diri dari najis kecil. Allah pun memerintahkan umat Muslim untuk berwudhu sebelum memulai sholat.

Sebagaimana perintah Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِۗ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki.

Selain itu dalam sebuah hadits, Rasulullah uga menyatakan: "Allah SWT tidak berkenan menerima sholat orang yang menanggung hadats sebelum ia bersuci." (HR Bukhari & Muslim)
Doa Wudhu 

Berikut doa wudhu lengkap dengan Arab, Latin, dan artinya yang perlu diamalkan oleh umat Muslim. 

Niat wudhu dalam hati

نَوَيْتُ الْوُضُوْءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ اْلاَصْغَرِ فَرْضًا ِللهِ تَعَالَى

Latin: Nawaitul whuduua liraf'il hadatsil ashghari fardal lillaahi ta'aalaa

Artinya: "Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadats kecil fardhu karena Allah Ta'ala."

Doa sebelum wudhu

