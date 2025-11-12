Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Hakikat Doa dalam Islam: Bukan Sekadar Permohonan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |08:55 WIB
Hakikat Doa dalam Islam: Bukan Sekadar Permohonan
Hakikat Doa dalam Islam: Bukan Sekadar Permohonan (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai umat Islam, doa menjadi sarana untuk memohon, meminta ampunan, hingga diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Keluh kesah hingga keinginan bisa diutarakan melalui doa.

1. Doa

Namun, terkadang ketika doa tak kunjung terkabul, timbul rasa gelisah. Dalam pandangan Islam, doa adalah wujud eksistensi seorang hamba di hadapan Tuhannya. Ia bukan sekadar permintaan, melainkan pengakuan terdalam bahwa manusia itu fakir, lemah, dan sangat bergantung kepada Allah. Imam al-Ghazali menjelaskan:

ان في الدعاء تحقيق العبودية والافتقار، وهو مظهر حاجة العبد الى ربه في كل حال

Artinya: “Sesungguhnya dalam doa terdapat perwujudan penghambaan dan kefakiran. Ia adalah manifestasi kebutuhan hamba kepada Tuhannya dalam setiap keadaan,” (Ihya’ Ulumuddin, [Beirut, Darul Minhaj], Jilid I, Halaman 294)

Melansir laman NU, Rabu (12 November 2025), melalui doa, seorang hamba menegaskan jati dirinya sebagai makhluk yang membutuhkan. Rasa butuh itu adalah roh penghambaan, yang harus dijaga dalam setiap keadaan. Itu karena ketika seseorang tidak lagi merasa membutuhkan Allah, ia akan mencari sandaran lain, entah itu hawa nafsu, ego, atau bahkan khayalannya sendiri.

Bagi orang-orang yang mulai kehilangan makna doa, Ibnu Athaillah as-Sakandari memberi peringatan lembut dalam Al-Hikam:

 لا تكن مطلبك سببا للاعطاء منه

Artinya: “Jangan jadikan permintaanmu sebagai sebab untuk diberi oleh-Nya.”

Kalimat singkat ini sarat makna. Doa bukanlah alat transaksi antara hamba dan Tuhan. Ia bukan sebab yang memaksa Allah untuk memberi, melainkan ibadah yang menunjukkan ketundukan dan kerendahan hati.

Berdoa bukan berarti sedang menawar, memancing, atau memaksa Allah agar mengabulkan keinginan. Cara pandang seperti ini justru menyempitkan makna doa dan menempatkan manusia seolah memiliki daya tawar terhadap Tuhannya. Padahal, hakikat doa adalah pernyataan kehambaan dan pengakuan bahwa kita tidak memiliki daya dan upaya selain dengan izin-Nya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ibadah Allah SWT Islam doa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/614/3184356//whatsapp-YEvk_large.jpg
Kirim Stiker Doa di WhatsApp, Bernilai Ibadah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/614/3181817//media_sosial-GiFM_large.jpg
Flexing Ibadah di Medsos, Hati-Hati Sum'ah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/330/3180448//khotbah_jumat-9YDu_large.jpg
Khutbah Jumat : Mengejar Ridha Allah di Tengah Kesibukan Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/330/3179416//wanita_hamil-1k4Q_large.jpg
3 Hikmah Proses Penciptaan Manusia Tak Sekejap seperti Nabi Adam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/330/3177348//khutbah_jumat-75oP_large.jpg
Khutbah Jumat: Jaga dan Rawat Alam, Amanah dari Allah SWT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/330/3175842//khutbah_jumat-Iwqn_large.jpg
Khutbah Jumat: Cinta kepada Allah SWT, Puncak Kebahagiaan Seorang Muslim
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement