KESEDIHAN merupakan hal yang normal dalam kehidupan, namun berlarut-larut dalam kesedihan itu tidaklah baik. Sebab Allah subhanahu wa ta’ala telah menciptakan semuanya berpasangan, ada langit-bumi, siang-malam, pria-wanita, dan pastinya ada kegembiraan dan kesedihan.

Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, begitupun dalam kesedihan. Maka jangan jadi lemah karena kesedihan, bangkitlah karena sesudah kesedihan pasti ada kebahagiaan. Kita tidak perlu bersedih, sebab Allah selalu bersama kita.

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman :

وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S Ali ‘Imran : 139).

Allah subhanahu wa ta’ala juga berfirman:

“Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.” (QS. At Taubah: 40)

“Jadi jangan kita semakin menjadi lemah, jangan kita semakin bersedih, karena kesedihan itu akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang derajatnya tinggi. Jika kita benar-benar orang yang beriman,” ujar penceramah Nur Fadhilah atau biasa dipanggil Ustadz Tile dikutip dari video Youtube iNews Religi, Selasa (1/9/2020).

Ustadz Tile mengatakan, cara mengatasi kesedihan dalam pandangan Islam sebagai berikut:

1. Perbanyak zikir kepada Allah

Selain berpahala, zikir juga membuat hati menjadi tenang dan kesedihan pun akan mereda.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang membaca subhanallah setiap selesai shalat 33 x membaca alhamdulillah 33 x, membaca Allahu Akbar 33x hingga menjadi 99. beliau bersabda lalu disempurnakan menjadi seratus dengan Laa ilaha illallah wahdahu' laa syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli Syaiin qadir, diampuni dosanya sekalipun seperti buih lautan.” (HR. Muslim).

2. Perbanyak sholawat

Ustadz Tile mengatakan jika rajin berzikir kepada Allah kemudian bersholawat, maka kesedihan insya Allah akan hilang. Sholawat selain bisa memudahkan segala urusan, juga dapat menenangkan hati.

3. Perbanyak sholat sunah

Bangun pada waktu malam di saat orang-orang tertidur, lalu laksanakan sholat sunah. Sholat merupakan bentuk komunikasi kita kepada Allah, maka pada saat itu curhatlah kepada Allah, adukan semuanya kepada Allah, dan memohon kepada Allah.

“Bangun di tengah malam, kita berwudhu dikeheningan malam, sujud minta kepada Allah. Insya Allah kegalauan itu akan menjadi hilang buat kita. Alhamdulillah,” ujar Ustadz Tile.

4. Optimis dalam hidup

Tetap optimis dalam hidup dengan bersandar kepada Allah. Allah tidak akan menguji hamba-Nya di luar kemampuan sang hamba. Allah juga menjanjikan di balik kesulitan ada kemudahan.

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman dalam surah Ar-Ra’d ayat 11 yang artinya :

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (QS Ar-Ra’d: 11).

Dengan optimis dalam menjalani hidup, kita akan lebih semangat untuk melaksanakan beribadah, dan semangat untuk bekerja dan berusaha.

“Hidup di dunia itu mengalami up and down, bangkit dan jatuh tenggelam, itu semua suatu pelajaran buat kita,” tutur Tile.