JAKARTA - Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam (SAW) pernah menjelaskan kandungan gas serta api yang terdapat di dasar lautan.

Rasulullah SAW menjelaskan kepada umatnya tentang api besar yang akan menggiring manusia dari kota 'Adn ke Syam. Itu menunjukkan keberadaan api yang sangat besar dan menakutkan jilatannya. Kandungan gas erta api yang terdapat di dasar lautan itu sedang menunggu perintah Tuhannya (pada saat kiamat).

Sekarang manusia telah mengetahui keberadaan lapisan tersebut berkat kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan demikian ayat Alquran dan hadis yang menjelaskan masalah tersebut saling keterkaitan.

Padahal pada masa Nabi Muhammad SAW, ilmu pengetahuan belum semaju sekarang dan tidak ada seorang pun ilmuwan yang dapat menjelaskan tentang kandungan dasar lautan yang paling dalam.

Sedangkan, Nabi Muhammad SAW bukanlah ilmuwan yang dapat menerangkan masalah tersebut dengan sentuhan ilmiah seperti sekarang ini.

Para ilmuwan laut, menerangkan api keluar dari 'Adn karena di 'Adn terdapat titik yang menunjukkan adanya dua gas bumi tersebut yang berada di Laut Merah.

Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa penjelasan tersebut besumber dari Dzat Yang Maha Mengetahui. Dia memberikan ilham kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat menyampaikan dan mengamalkan apa yang diketahuinya.

Allah berfirman:

"Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya),yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan; maka (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli (rupa yang bagus dan perkasa)" (QS. An-Najm: 3-6)

Siapa yang mengajarkan kepada Nabi SAW? Allah Yang Maha Kuasa yang mengajarkannya karena Dia yang mengetahui segala sesuatu.

Dikutip dari buku "Terjadinya Kiamat oleh Mahir Ahmad Ash Syufi", Kamis (3/12/2020), saat ini para ilmuwan geologi abad ke-21, para ilmuwan yang banyak pengalaman dalam bidang bola bumi, mereka mempunyai peralatan canggih yang mampu menganalisis gejala-gejala yang terjadi di dalam bumi. Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) telah memberitahukan kepada kita tentang lapisan-lapisan yang berada di bumi, tanpa melakukan kajian geologis dan antariksa.

Apakah para profesor geologi tersebut telah mengetahui apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kekuatan vulkanik yang terdapat di kota Adn dan api yang akan keluar dari sana? Mereka belum mengetahui berita tersebut, meskipun Nabi SAW telah memberitakan itu sejak ribuan tahun yang lalu. Umat Islamlah yang dapat mengaitkan hasil penemuan mereka dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.

Pertanyaannya, dari mana Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa api itu akan keluar dari daerah Adn, api yang menggiring manusia ke tanah lapang di Syam? Yang telah mengajarkan segalanya kepada beliau adalah Allah SWT.

Apakah Anda yakin bahwa pada masa Nabi SAW belum ada ilmu tentang bumi? Pasti belum ada. Kalau ilmu tentang bumi pada masa beliau sudah ada, niscaya pasti disebutkan dalam buku sejarah. Namun, sejarah tidak pernah menyinggungnya.