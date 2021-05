JAKARTA - Dr. Reza Abdul Jabbar merupakan orang Indonesia sekaligus pengelola peternakan sapi yang cukup besar di Selandia Baru. Pria kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat ini selain menjadi peternak sapi, ia juga seorang imam masjid, pendakwah dan juga tokoh masyarakat di Selandia Baru.

Dalam Talkshow Online “Talkshow Online Kun Fayakun 4 Business: From Nothing to Be Something” yang diselenggarakan oleh PPPA Daarul Quran, dia menceritakan pengalaman bagaimana ketika memulai mengembangkan bisnis peternakan sapi di negeri orang.

“Semuanya bermula ketika saya masih remaja, kala itu saya memang bercita-cita untuk menjadi petani dan dengan izin Allah, ayah saya menawarkan saya untuk melanjutkan pendidikan tentang peternakan di Selandia Baru.” tutur Dr. Reza Abdul Jabbar dalam talkshow online secara daring belum lama ini.

Reza memulai peternakannya hanya bermodalkan 200 ekor sapi. Sekarang perkembangannya cukup signifikan, saat ini Reza memiliki sekiar 4.000 hingga 5.000 ekor sapi. Sebelum memulai usaha peternakannya, Reza lebih dulu bekerja di tempat lain. Sama halnya dengan sang istri. Dalam fase tersebut mereka berdua sama-sama menabung untuk memulai bisnis peternakan sapinya tersebut.

“Semua yang saya punya saat ini datangnya dari Allah SWT. Kalau bukan karena Allah maka saya tidak akan menjadi siapa-siapa saat ini” ujar Reza.

Selain itu juga beliau selalu menekankan kalau kita sebagai seorang muslim harus meyakini segala sesuatu yang didasarkan pada sunnah dan Quran maka Allah akan memberikan kemudahan di dalamnya. Di antara hal-hal yang disunnahkan salah satunya yakni adalah berternak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi pun melainkan dirinya pasti pernah menggembala kambing."

Beliau juga berpesan bahwa dalam melakukan segala hal, bahwa yang paling pertama pastikan mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Karena sungguh akan terasa berat langkah dalam menjalani apapun jika kita tidak mendapatkan keridhaan dari kedua orang tua. Ketika kita sudah mendapatkan ridha dari orang tua dan ketika menjalankan sesuatu hal juga sesuai koridor syariah, maka insyaAllah karunia Allah akan turun kepada kita.

Cerita perjalanan hidup Reza dalam memulai usaha peternakannya telah dituangkan ke dalam sebuah buku. Tatty Elmir selaku penulis menceritakan bahwa buku tersebut memiliki pesan cerita yang begitu inspiratif. Tak lain kisah inspiratif itu datang dari seoramg yang bernama Dr. Reza Abdul Jabbar yang merupakan sosok pengusaha sapi perah yang mampu sukses dan berkembang di Selandia Baru.

Dalam akhir penyampaiannya dalam acara talkshow, Reza kembali mengingatkan bahwa sesuatu hal yang paling utama ialah kita harus dan selalu meyakini bahwa segala hal yang dijalankan berdasarkan Sunnah dan Qur’an maka akan memberikan kemudahan dan kejayaan bagi diri kita.

(Vitri)