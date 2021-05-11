JAKARTA - Ustadz Abdul Somad atau akrab disapa UAS melalui akun Instagram-nya @ustadzabdulsomad_official membagikan rangkaian khotbah singkat untuk Sholat Idul Fitri di rumah saja.
Hal ini mengingat situasi di Tanah Air masih pandemi covid-19, dan dianjurkan melaksanakan Sholat Id di rumah saja secara sendirian atau bersama anggota keluarga.
Berikut contoh atau panduan khotbah singkat Idul Fitri dari UAS yang bisa Anda praktikkan ketika melaksanakan Sholat Id di rumah:
Baca Juga: Selain Muhammadiyah, Persis juga Tetapkan Lebaran 13 Mei
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Assalaamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakaatuh
الله اكبر الله اكبر الله اكبر
الله اكبر الله اكبر الله اكبر
الله اكبر الله اكبر الله اكبر
ولله الحمد
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar
Wa Lillahil hamdu
الحمد لله رب العالمين
Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
قل هو الله احد
الله الصمد
لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا احد
Qul Huwallahu Ahad
Allohush-Shomad
Lam Yalid wa Lam Yuulad
Wa lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad
Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah.Tujuan utama puasa adalah takwa.
Sifat orang bertakwa ada enam menurut surah Al 'Imran ayat 134-134, yaitu:
1. Bersedekah pada saat lapang dan sempit.
2. Menahan amarah.
3. Memberi maaf.
4. Segera ingat Allah jika tersalah.
5. Banyak bertaubat dan istighfar.
6. Stop. Tidak larut dalam dosa. . . (Duduk antara dua khutbah)
الله اكبر الله اكبر الله اكبر
الله اكبر الله اكبر الله اكبر
الله اكبر ولله الحمد
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar
Wa Lillahil hamdu
الحمد لله رب العالمين
Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد
Allahumma Shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala Aali Sayyidina Muhammad
والعصر
ان الانسان لفي خسر
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Wal 'Ashr
Innal Insaana Lafii Khusr
Illalladziina Aamanu wa 'Amilush Shaalihati
wa Tawaa Shaubil haqqi wa Tawaa Shaubish Shabr
ايها الناس
اتقوا الله حق تقاته
AyyuHannaas
Ittaqullaah haqqo Tuqootih
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات
الاحياء منهم والاموات
برحمتك يا ارحم الراحمين
Allahummaghfir Lil-Muslimiina wal-Muslimaat
Wal Mu'miniina wal Mu'minaat
Al Ahyaa-i MinHum wal-Amwaat
Birahmatika Yaa Arhamamar Raahimiin
Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran