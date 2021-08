10 GOLONGAN manusia di Hari Kiamat dan dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Kisah ini menjadi renungan bersama agar berhati-hati hidup di dunia.

Ketika manusia meninggal dunia dan dibangkitkan kembali pada hari kiamat, hal pertama yang ditanyakan adalah tentang ibadah di dunia.

Mengenai hal ini, Syeikh Fikri Thoriq memberikan tausiah yang bertemakan 10 kekhawatiran manusia ketika di yaumul qiyamah. Dalam surah An - Naba, ada 10 hal yang terjadi pada manusia ketika dibangkitkan ungkapnya.

"Pertama ada orang yang dibangkitkan wajahnya seperti kera, kata nabi Muhammad SAW orang ini selalu ngadu orang atau adu domba. Kedua orang itu mukanya kayak babi, kata Rasulullah SAW orang ini sering makan haram dan bekerja dengan cara haram. Ketiga orang ini terbalik kepalanya di bawah, dibilang sama nabi Muhammad SAW orang ini suka makan riba," kata Syeikh Fikri Thoriq pada tayangan Cahaya Hati iNews TV, Selasa (3/8/2021).

Hal menakutkan lainnya adalah ketika manusia dibangkitkan dalam wujud yang sangat mengerikan karena kurangnya beramal sewaktu di dunia. Tak terkecuali berdoa dan beribadah kepada Allah SWT, yang menjadi kunci penting dalam berkomunikasi kepada Sang Pencipta.

"Kempat matanya hitam, bangkit di yaumul qiyamah buta, orang ini dulu bekerja sebagai pemutus hukum tapi dia selalu bekerja tidak adil membela yang salah. Kelima tuli, bisu, bodoh orang ini ternyata suka bangga sama kesolehannya. Keenam, lidahnya ke dada sampe muncurin nanah dan darah dari mulutnya ternyata ini dosa dari ulama yang dia bicara baik sama umatnya tapi amal perbuatannya enggak sesuai dengan amal perbuatan," kata Syeikh Fikri Thoriq.

"Ketujuh kaki sama tangannya kepotong, dia akibat orang yang suka dzolim sama tetangganya. Kedelapan dia digantung di besi panas dan berapi kesalahannya dia suka ngelaporin orang biasa sama yang berkuasa, tapi dengan tidak benar sampai akhirnya itu orang dihukum. Kesembilan baunya busuk sekali melebihi baunya bangkai, orang ini adalah orang yang dikasih rezeki sama Allah SWT waktu di dunia tapi dia gunain untuk kesenangan aja tapi tidak bersedekah," ujarnya.

Syeikh Fikri mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menceritakan ini kepada para sahabat sampai menangis. Karena betapa kejamnya dan menyakitkanya mendengar umat manusia kesayangnya akan dibangkitkan dalam wujud yang mengerikan di hari kiamat.

"Kesepuluh dia diselimutkan kain, tapi kainnya dicelupkan dulu di aspal yang panas, orang ini yang waktu di dunianya sombong. Nabi Muhammad SAW menceritakan ini sampai menangis karena beliau Rahmatan Lil Alamin beliau kasian biar kita ngga termasuk dalam golongan ini," ujar Syeikh Fikri Thoriq.

Kemudian akan tiba di mana manusia yang telah dibangkitkan akan diminta pertanggung jawabanya di yaumul hisab. Syeikh ini mengungkapkan bahwa tak hanya tangan dan kaki yang akan membicarkan segala amalan di dunia, tapi kulit pun akan ikut berbicara kepada Allah SWT.

"Nanti di yaumul hisab di hari perhitungan manusia akan dipanggil dan disidang. Mulutnya ditutup kemudian tangan dan kakinya berbicara. Lagi pula tidak cuma tangan dan kaki, kulit pun juga ikut berbicara dan kata kulit Allah memberikan kita bicara sebagimana Allah bisa bikin semua bicara," ucap Syeikh Fikri Thoriq.

(Vitri)