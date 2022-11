MEDIA Onsu Perkasa (MOP) merupakan perusahaan media milik Ruben Onsu dan Sarwendah. Channel YouTube yang hingga artikel ini ditulis telah mencapai 8,13 juta subscriber memiliki berbagai segmen video di antaranya #IKnowYou, Deep Talk with Ruben, Kakak Beradik Podcast, Behind The Mop, dan lainnya.

Pada video yang diunggah kali ini, melalui segmen Behind The MOP, MOP Channel membagikan momen beberapa kru MOP Channel yang diberangkatkan untuk umrah oleh Ruben Onsu.Â

Di Tanah Suci, mereka terlihat mengunjungi Masjid Nabawi yang terkenal dengan sejarah Islam-nya serta bangunannya yang sangat cantik. Crew MOP tidak bisa menyembunyikan rasa haru serta rasa takjub saat memasuki Masjid Nabawi untuk Sholat Subuh berjamaah.

Setelah itu, mereka juga membagikan momen saat mengunjungi Jabal Uhud, makam para syuhada, hingga beristirahat makan di sebuah restoran. Crew MOP juga berkesempatan untuk mengunjungi sebuah restoran bernama "Bakso Mang Oedin" di Jeddah. Restoran yang menyajikan bakso dan makanan lainnya ini sangat terkenal di kalangan jamaah asal Indonesia karena didominasi oleh pelayan asal Indonesia.

