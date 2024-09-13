Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Cerita Fajar Sadboy Dijodohkan dengan Wanita di Jabal Rahmah saat Umrah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |13:13 WIB
Cerita Fajar Sadboy Dijodohkan dengan Wanita di Jabal Rahmah saat Umrah
Cerita Fajar Sadboy dijodohkan dengan wanita lebih tua saat umrah. (Foto: Instagram @fajarsadboy)
A
A
A

FAJAR Sadboy baru-baru ini menunaikan ibadah umrah. Momen tersebut dia bagikan melalui unggahan di akun media sosialnya. 

Fajar Sadboy tampak khusyuk saat beribadah di depan Kakbah. Banyak penggemarnya yang memberikan dukungan dan doa hingga membuat perjalanan umrahnya menjadi sorotan.

Fajar Sadboy umrah. (Foto: YouTube Okezone)

Setelah pulang umrah, Fajar menceritakan pengalamannya selama di Tanah Suci. Salah satunya ketika dia mengunjungi Jabal Rahmah.

"(Di sana) doanya untuk seseorang di masa depan. Orang-orang pada catat (doa), aku enggak. Aku cuma lihat-lihat. Ya Allah, ternyata di sini ya tempat mereka bertemu," ujar Fajar Sadboy seperti dikutip dari YouTube Okezone, Jumat (13/9/2024).

Kemudian Fajar menuturkan bertemu dengan seorang jamaah wanita di Jabal Rahmah. Dia dijodohkan dengan Muslimah yang usianya lebih tua darinya.

"Ada salah satu cewek, dia ngomong: 'Kamu sama dia aja Fajar.' Terus cewek itu ngomong: 'Kita kan beda umur.' Terus temannya bilang: 'Hawa aja beda dengan Nabi Adam," katanya.

"Itu menandakan cinta bukan dari umur, tapi dari hati, dari pandangan pertama. Astaghfirullah," selorohnya. 



