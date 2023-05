ISMAIL Al Jazari merupakan salah satu ilmuwan Muslim yang sangat cerdas dan berpengaruh di dunia. Ia memiliki nama lengkap Abu al-'Iz Ibn Isma'il ibn al-Razaz al-Jazari.

Al Jazari adalah ilmuwan dari Al-Jazira, Mesopotamia, yang hidup pada abad pertengahan. Dia menulis kitab Fi Ma'rifat al-Hiyal al-Handasiyya pada tahun 1206 yang menjelaskan 50 peralatan mekanik lengkap instruksi cara merakitnya.

Al Jazari bahkan menjadi penemu robot pertama di dunia. Maka itu ia diberi julukan Bapak Robotika Dunia. Dia juga menjadi penemu jam mekanis.

Ada banyak sekali ilmuwan Muslim yang berperan dalam pengembangan teknologi penting bagi umat manusia. Salah satunya adalah Ismail Al Jazari yang dijuluki sebagai "Bapak Robotika".Â

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

Follow Berita Okezone di Google News

Dilansir laman Medium, Ismail Al Jazari lahir di Cizre, Turki, pada tahun 1136 Masehi. Ia adalah seorang polymath sekaligus seorang insinyur mesin, seniman, dan juga ahli matematika.

Al Jazari menjabat sebagai kepala insinyur di Istana Artuklu, seperti ayahnya sebelumnya. Sayangnya, meskipun karyanya abadi hingga generasi sekarang, hampir tidak ada yang tahu tentang kehidupan pribadinya.

Gagasannya terkait robotik dasar dituangkan dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1206. Buku ini menjadi sangat populer dan dianggap sebagai kemunculan pertama dari filosofi "Do it Yourself" atau DIY.

Memang Al Jazari lebih tertarik pada keahlian yang diperlukan untuk membangun perangkat mekanis daripada teori atau teknologi di baliknya. Buku tersebut mengumpulkan 100 perangkat yang dia buat dan instruksi untuk membuatnya.

Diketahui bahwa Ismail Al Jazari terinspirasi oleh karya-karya sebelumnya dari penemu dan pembuat lain yang dia coba tingkatkan dan inovasikan. Dengan menggunakan ini, ia membangun apa yang dianggap sebagai salah satu automata dan robot pertama.

Sementara semua orang menyadari warisan dan kegeniusan Da Vinci, sangat sedikit yang tahu bahwa sebenarnya Da Vinci sendiri sangat terinspirasi oleh karya dan penemuan Al Jazari.Â

Al Jazari juga membangun banyak mekanisme otomatis seperti burung merak yang bergerak dengan tenaga air, tetapi juga gerbang dan pintu otomatis pertama di dunia.

Salah satu robotnya yang paling rumit adalah robot band musik. Itu adalah sebuah perahu yang mengapung di atas danau dan menjamu tamu dengan empat robot musisi yang merupakan merupakan salah satu automata pertama yang dapat diprogram.

Berabad-abad sebelum robotika dan komputer modern, Al Jazari membangun perangkat otomatis pertama dan dan termasuk yang pertama memperkenalkan konsep pemrograman.

Wallahu a'lam bisshawab.Â