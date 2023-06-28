Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

7 Sunnah Sebelum dan Setelah Sholat Idul Adha: Berhias Diri hingga Mengucapkan Tahniah

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |01:29 WIB
7 Sunnah Sebelum dan Setelah Sholat Idul Adha: Berhias Diri hingga Mengucapkan Tahniah
Ilustrasi sunnah sebelum hingga setelah Sholat Idul Adha. (Foto: Okezone)
A
A
A

KETAHUI 7 sunnah sebelum hingga setelah Sholat Idul Adha. Setiap Muslim wajib mengetahuinya, sebab memiliki keutamaan sangat besar.

Berikut sunnah-sunnah sebelum hingga setelah Sholat Idul Adha, seperti telah Okezone himpun:

Info grafis tata cara Sholat Idul Adha. (Foto: Okezone)

1. Mandi

Pagi sebelum Sholat Idul Adha, setiap Muslim disunnahkan mandi. Diniatkan mandi hari raya agar bersih dan suci. Niatnya cukup diungkapkan dalam hati.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam sebelum berangkat sholat id melakukan mandi, memakai wangi-wangian, dan mengenakan pakaian yang terbaik.

"Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam memerintahkan kepada kami agar pada kedua hari raya memakai pakaian yang terbagus, memakai wangi-wangian yang terbaik, dan berkurban dengan hewan yang paling berharga." (HR Al Hakim)

2. Berhias dan memakai wewangian

Disunnahkan bagi laki-laki untuk berdandan saat akan menunaikan Sholat Hari Idul Adha yakni memakai pakaian terbaik serta minyak wangi (dalilnya sebagaimana hadis di poin sebelumnya).

Sedangkan untuk perempuan, menurut Imam Syafii, "Saya lebih menyukai apabila kaum wanita yang hendak menghadiri sholat hari raya atau sholat-sholat yang lain dalam keadaan bersih, tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai pakaian yang mencolok, dan tidak juga memakai perhiasan. Namun hendaknya menggunakan pakaian yang sederhana." 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/621/3022353/sunnah-sunnah-sebelum-sholat-idul-adha-nomor-7-mengucapkan-tahniah-ke-kaum-muslimin-ySgbhTLWnm.jpg
Sunnah-Sunnah Sebelum Sholat Idul Adha, Nomor 7 Mengucapkan Tahniah ke Kaum Muslimin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/621/3022348/niat-sholat-idul-adha-2024-bacaan-arab-latin-artinya-RTHgc0qAH2.jpg
Niat Sholat Idul Adha 2024: Bacaan Arab, Latin, Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/621/3022233/tata-cara-sholat-idul-adha-2024-lengkap-dengan-hukum-dan-bacaannya-QDfKcCCn33.jpg
Tata Cara Sholat Idul Adha 2024 Lengkap dengan Hukum dan Bacaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/614/3021598/masjid-agung-al-azhar-jakarta-gelar-sholat-idul-adha-1445-h-pada-hari-ahad-16-juni-2024-m-NT4p9jSDBW.jpg
Masjid Agung Al Azhar Jakarta Gelar Sholat Idul Adha 1445 H pada Hari Ahad 16 Juni 2024 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/330/3020167/niat-sholat-idul-adha-lengkap-bacaan-arab-latin-arti-dan-hukumnya-PcgfsFXOmW.jpg
Niat Sholat Idul Adha Lengkap Bacaan Arab, Latin, Arti, dan Hukumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/621/3019567/tata-cara-sholat-idul-adha-lengkap-dengan-bacaannya-Z8UZxsr8fq.jpg
Tata Cara Sholat Idul Adha Lengkap dengan Bacaannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement