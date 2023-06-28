7 Sunnah Sebelum dan Setelah Sholat Idul Adha: Berhias Diri hingga Mengucapkan Tahniah

KETAHUI 7 sunnah sebelum hingga setelah Sholat Idul Adha. Setiap Muslim wajib mengetahuinya, sebab memiliki keutamaan sangat besar.

Berikut sunnah-sunnah sebelum hingga setelah Sholat Idul Adha, seperti telah Okezone himpun:

1. Mandi

Pagi sebelum Sholat Idul Adha, setiap Muslim disunnahkan mandi. Diniatkan mandi hari raya agar bersih dan suci. Niatnya cukup diungkapkan dalam hati.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam sebelum berangkat sholat id melakukan mandi, memakai wangi-wangian, dan mengenakan pakaian yang terbaik.

"Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam memerintahkan kepada kami agar pada kedua hari raya memakai pakaian yang terbagus, memakai wangi-wangian yang terbaik, dan berkurban dengan hewan yang paling berharga." (HR Al Hakim)

2. Berhias dan memakai wewangian

Disunnahkan bagi laki-laki untuk berdandan saat akan menunaikan Sholat Hari Idul Adha yakni memakai pakaian terbaik serta minyak wangi (dalilnya sebagaimana hadis di poin sebelumnya).

Sedangkan untuk perempuan, menurut Imam Syafii, "Saya lebih menyukai apabila kaum wanita yang hendak menghadiri sholat hari raya atau sholat-sholat yang lain dalam keadaan bersih, tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai pakaian yang mencolok, dan tidak juga memakai perhiasan. Namun hendaknya menggunakan pakaian yang sederhana."