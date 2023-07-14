Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Pakai Cara Cerdas, Abu Nawas Bikin Pencuri Sepatu Gagal Beraksi dan Stres Berat

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |06:45 WIB
Pakai Cara Cerdas, Abu Nawas Bikin Pencuri Sepatu Gagal Beraksi dan Stres Berat
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas mengerjai pencuri sepatu. (Foto: YouTube Juha Official)
A
A
A

INILAH cerita lucu Abu Nawas bikin pencuri sepatu gagal beraksi dan stres. Abu Nawas pada suatu hari membeli sepatu yang terbilang unik dan menarik.

Ketika menuju masjid, ada seorang yang selalu mengamati sepatu barunya tersebut. Dia adalah pencuri yang menginginkan sepatu Abu Nawas.

Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas dan pencuri sepatu. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Si pencuri diam-diam mengikuti Abu Nawas dari belakang. Mengetahui sepatunya jadi incaran, Abu Nawas pun langsung waspada.

Sesampainya di masjid, Abu Nawas terpaksa memakai sepatu barunya itu ke dalam. Melihat itu, sang pencuri menjadi kesal.

"Kurang ngajar, aku tidak bisa mencuri sepatunya," gumam pencuri itu seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement