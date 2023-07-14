Pakai Cara Cerdas, Abu Nawas Bikin Pencuri Sepatu Gagal Beraksi dan Stres Berat

INILAH cerita lucu Abu Nawas bikin pencuri sepatu gagal beraksi dan stres. Abu Nawas pada suatu hari membeli sepatu yang terbilang unik dan menarik.

Ketika menuju masjid, ada seorang yang selalu mengamati sepatu barunya tersebut. Dia adalah pencuri yang menginginkan sepatu Abu Nawas.

Si pencuri diam-diam mengikuti Abu Nawas dari belakang. Mengetahui sepatunya jadi incaran, Abu Nawas pun langsung waspada.

Sesampainya di masjid, Abu Nawas terpaksa memakai sepatu barunya itu ke dalam. Melihat itu, sang pencuri menjadi kesal.

"Kurang ngajar, aku tidak bisa mencuri sepatunya," gumam pencuri itu seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official.