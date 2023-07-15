Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Makna Tahun Baru Islam

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |20:44 WIB
Makna Tahun Baru Islam
Tahun Baru Islam.
TAHUN baru Hijriah dimulai pada tanggal 1 Muharram. Tahun baru Hijriah adalah tahun baru Islam yang sistem pengenalannya didasarkan pada hijriahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Di bulan Muharram, terdapat hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram.

Perhitungan kalender Hijriah atau tahun baru Hijriah dengan nama bulan Islam didasarkan pada rotasi bulan yang berlawanan dengan rotasi matahari, sehingga mengakibatkan semua hari-hari besar Islam dapat terjadi pada musim-musim yang berbeda.

Tahun baru hijriah memiliki makna agar umat Islam mampu mengambil pelajaran serta menjadikannya semangat perjuangan tanpa mengenal rasa putus asa serta optimis yang tinggi.

Pada tahun baru islam 1 Muharram 1444 H, Siap Haji memberikan promo Spesial Tahun Baru Islam yaitu promo untuk mendapatkan porsi haji dengan proses yang mudah, aman, dan cepat. Hanya dengan membayar Rp600 ribuan/bulan sobat haji sudah bisa mendapatkan porsi Haji, sehingga Siap Haji dapat menjadi pilihan terbaik untuk mempercepat proses pendaftaran Haji.

Sebagai pembiayaan Haji dan Umroh, Siap Haji merupakan produk syariah dari MNC Guna Usaha Syariah di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia TBK (BCAP). Siap Haji menjadi salah satu pembiayaan Haji dan Umroh dengan komitmen memberikan pelayanan terbaik bagi Jamaah. 

Informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi nomor hotline Siap Haji melalui 0812-18-1212 atau kunjungi website www.siaphaji.com untuk Pembiayaan Siap Haji dengan proses yang Mudah, Aman, dan Cepat.

(Martin Bagya Kertiyasa)

Telusuri berita muslim lainnya
