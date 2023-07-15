Makna Tahun Baru Islam

TAHUN baru Hijriah dimulai pada tanggal 1 Muharram. Tahun baru Hijriah adalah tahun baru Islam yang sistem pengenalannya didasarkan pada hijriahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Di bulan Muharram, terdapat hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram.

Perhitungan kalender Hijriah atau tahun baru Hijriah dengan nama bulan Islam didasarkan pada rotasi bulan yang berlawanan dengan rotasi matahari, sehingga mengakibatkan semua hari-hari besar Islam dapat terjadi pada musim-musim yang berbeda.

Tahun baru hijriah memiliki makna agar umat Islam mampu mengambil pelajaran serta menjadikannya semangat perjuangan tanpa mengenal rasa putus asa serta optimis yang tinggi.

(Martin Bagya Kertiyasa)