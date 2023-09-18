Niat Mulia Polisi Aiptu Gunawan Nugroho Dirikan Madrasah Diniyah Gratis

JAKARTA - Aiptu Gunawan Nugroho tengah menjadi buah bibir. Niat mulianya mendirikan sekolah agama yang biasa disebut Madrasah Diniyah, mendapat apresiasi dari banyak kalangan. Sekolah tersebut bernama Lembaga Pendidikan Diniyah Sore Manshaul Huda.

Hebatnya, sekolah tersebut gratis untuk warga Ploso. Awalnya, personil Polri yang berdinas di Polsek Sidomukti Polres Salatiga, tersebut dipercaya sebagai Ketua Yayasan Al Manhud untuk mengelola dana wakaf air bersih.

Hasil pengelolaan tersebut dimanfaatkan Aiptu Gunawan mendirikan Pendidikan Madrasah Diniyah Sore Gratis bagi masyarakat dilingkungan Ploso dan sekitarnya. Puluhan siswa yang merasakan manfaat dari sekolah yang beroperasi mulai pukul 16.00 WIB tersebut.

"Ada 80 siswa Diniyah Sore yang menimba ilmu khususnya ilmu agama Islam di lembaga Manshaul Huda," kata Gunawan seperti dikutip dari situs polri.go.id. Dikatakan Gunawan, niatan membangun sekolah diniyah tersebut karena banyaknya anak-anak di lingkungannya yang banyak melakukan kegiatan kurang bermanfaat, terutama di sore hari.

Melihat kondisi dia kemudian menggandeng tokoh agama setempat dan tenaga pengajar profesional. Meski sekolah gratis, tenaga pengajar tetap mendapatkan gaji yang diambilkan dari pengelolaan wakaf air bersih.

Ketua Yayasan Al Manhud, sedangkan seluruh siswa tidak dikenakan biaya sepeserpun alias gratis. Dia berharap, sekolah tersebut bisa membentengi generasi muda di lingkungannya dari perilaku negatif.

"Dengan adanya bekal ilmu agama, lebih khusus bisa lebih dengan Polisi, maka nantinya apabila ada yang bisa menjadi Anggota Polri bisa menjadi yang amanah dan berkarakter baik”, tandas Aiptu Gunawan.

(Maruf El Rumi)