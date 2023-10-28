Jadwal Sholat Hari Ini Senin 30 Oktober 2023 M/15 Rabiul Akhir 1445 H

JADWAL sholat hari ini Senin 30 Oktober 2023 Masehi/15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah bisa disimak di sini. Sangat membantu umat Islam di Indonesia dalam mengerjakan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut jadwal sholat hari ini untuk semua daerah di Tanah Air Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura

Imsak: 03.49

Subuh: 03.59

Zuhur: 11.25

Asar: 14.41

Magrib: 17.30

Isya: 18.40

2. Denpasar

Imsak: 04.23

Subuh: 04.33

Zuhur: 12.06

Asar: 15.17

Magrib: 18.18

Isya: 19.29

3. Makassar

Imsak: 04.11

Subuh: 04.21

Zuhur: 11.50

Asar: 15.04

Magrib: 17.58

Isya: 19.08