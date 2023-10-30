Hukum Bacaan Ayat Kursi Al Baqarah 255-257

Ilustrasi untuk hukum bacaan surat Al Baqarah (Foto: Pexels)

MARI mengulang kaji tentang hukum tajwid di Surat Al Baqarah ayat 255-257 yang wajib untuk diketahui. Karena hukum tajwid sudah barang tentu wajib dipahami dan diikuti saat melafalkan ayat suci Alquran sesuai aturan.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (30/10/2023), sejatinya ayat ini menjelaskan tentang ilmu tauhid dimana hanya Allah SWT yang menjadi pegangan seorang muslim dalam menghadapi cobaan hidup. Bahkan di dalam ayat tersebut juga diterangkan tentang sifat-sifat Allah SWT yang wajib kita ketahui.

Berikut adalah hukum bacaan Ayat Kursi Al Baqarah ayat 255-257.

Tajwid Surat Al-Baqarah ayat 255

1 اللَّهُ Lam Tafkhim, pada lafaz Allah dibaca tafkhim yaitu sebelum lam lafadz Allah (lam jalalah) ada huruf yang berbaris fathah. Jadi cara membacanya lafadz Allah dibaca tebal dengan panjang 2 harakat.

2 . لَا إِلَٰهَ Mad Jaiz Munfashil, karena ada mad thabi’I bertemu dengan [ء] dilain kata/kalimat. Cara membacanya dengan panjang 4 harakat.

3 الْحَيُّ: Al qomariyah, karena ada huruf ال bertemu dengan huruf حَ. Cara membacanya harus terang dan jelas.

4 الْقَيُّومُ: Al qomariyah, karena ada huruf ال bertemu dengan huruf قَ. Cara membacanya harus terang dan jelas.

5. الْقَيُّومُ: Mad arid lissukun, karena ada huruf mad thobi’I di akhir kalimat atau waqaf. Cara membacanya dipanjangkan 4 harakat

6. تَأْخُذُهُ: Mad silah khoshiroh, karena sebelum ha dhamir ada huruf yang hidup (yang ada barisnya), cara membacanya dibaca panjang 2 harakat.

7. سِنَةٌ وَلَ: Idgham bighunnah, karena ada nun mati/tanwin bertemu dengan huruf وَ. Cara membacanya dengan mendengungkan.

8. نَوْمٌ: Mad layin, karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf waw mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas

9. لَهُ: Mad silah khosiroh, karena sebelum ha dhamir ada huruf yang hidup (yang ada barisnya), kalau sebelum ha dhamir hurufnya mati maka itu tidak bisa disebut mad shilah khosiroh, cara membacanya dibaca panjang 2 harakat.

10. السَّمَاوَاتِ: Al-Syamsiah, karena ada huruf ال bertemu dengan huruf سَّ.

11. الْأَرْضِ: Al qomariyah, karena ada huruf ال bertemu dengan huruf [ء]. Cara membacanya harus terang dan jelas.

12. الْأَرْضِ: Ra Tafhim karena Ra mati sebelumnya ada baris fathah, cara membacanya huruf ra mati dibaca tebal.

13. مَنْ ذَ الَّذِي: Ikhfa haqiqi, karena ada nun mati/tanwin bertemu dengan huruf ذَ. Cara membaca huruf ذَ disamarkan.

14. الَّذِي: Al-Syamsiah, karena ada huruf ال bertemu dengan huruf لَّ.

15. عِنْدَهُ: Ikhfa haqiqi, karena ada nun mati/tanwin bertemu dengan huruf دَ. Cara membacanya samar membentuk huruf دَ.

16. عِنْدَهُ إِلَّا: Mad silah thowilah, karena ha dhamir yang bertemu dengan hamzah qoto’ di lain kata dan sebelum ha dhamir huruf yang berharokat, cara membacanya dibaca panjang 1 alif atau 2 alif atau 2 ½ alif dan yang lebih diutamakan 2 alif atau 2 ½ alif

17. بَيْنَ: Mad layin, karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas.

18. أَيْدِيهِمْ: Mad layin, karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas

19. أَيْدِيهِمْ وَمَا: Idhar safawi, Idhar safawi, karena ada huruf mim mati/sukun bertemu dengan huruf وَ. Cara membacanya terang di bibir dengan mulut tertutup.

20. بِشَيْءٍ: Mad layin, karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas

21. بِشَيْءٍ مِنْ: Idgham bighunnah, karena ada nun mati/tanwin bertemu dengan huruf مِ. Cara membacanya masuk dengan mendengung

22. مِنْ عِلْمِهِ: Izhar halqi, karena ada nun mati/tanwin bertemu dengan huruf عَ. Cara membacanya terang dan jelas di mulut

23. عِلْمِهِ إِلَّا: Mad silah thowilah, karena ha dhamir yang bertemu dengan hamzah qoto’ di lain kata dan sebelum ha dhamir huruf yang berharokat, cara membacanya dibaca panjang 1 alif atau 2 alif atau 2 ½ alif dan yang lebih diutamakan 2 alif atau 2 ½ alif

24. شَاءَ: Mad wajib muttashil, karena ada mad thabi’I bertemu dengan [ء] dalam satu kata/kalimat. Cara membacanya panjang 5 harakat.

25. كُرْسِيُّهُ: Ra Tafhim Yaitu Ra mati sebelumnya ada baris dhommah, cara membacanya huruf ra mati dibaca tebal.

26. كُرْسِيُّهُ: Mad silah khoshiroh, karena sebelum ha dhamir ada huruf yang hidup (yang ada barisnya), cara membacanya dibaca panjang 2 harakat.

27. السَّمَاوَاتِ: Al-Syamsiah, karena ada huruf ال bertemu dengan huruf سَّ.

28. الْأَرْضِ: Al qomariyah, karena ada huruf ال bertemu dengan huruf [ء]. Cara membacanya harus terang dan jelas.

29. الْأَرْضِ: Ra Tafhim Yaitu Ra mati sebelumnya ada baris fathah, cara membacanya huruf ra mati dibaca tebal.

30. وَلَا يَئُودُهُ: Mad silah khosiroh, karena sebelum ha dhamir ada huruf yang hidup (yang ada barisnya), kalau sebelum ha dhamir hurufnya mati maka itu tidak bisa disebut mad shilah khoshiroh, cara membacanya dibaca panjang 2 harakat.

31. الْعَلِيُّ: Al qomariyah, karena ada huruf ال bertemu dengan huruf عَ. Cara membacanya harus terang dan jelas.

32. الْعَظِيمُ: Al qomariyah, karena ada huruf ال bertemu dengan huruf عَ. Cara membacanya harus terang dan jelas.

33. الْعَظِيمُ: Mad arid lissukun, karena ada huruf mad thobi’I di akhir kalimat atau waqaf. Cara membacanya panjang 4 harakat.