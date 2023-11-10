JADWAL sholat Sabtu 11 November 2023 Masehi/27 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Dapat membantu Muslim di Indonesia saat menunaikan ibadah sholat fardhu lima waktu secara berjamaah di masjid.
Berikut ini jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air Indonesia, seperti terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura
Imsak: 03.46
Subuh: 03.56
Zuhur: 11.25
Asar: 14.45
Magrib: 17.31
Isya: 18.43
2. Denpasar
Imsak: 04.19
Subuh: 04.29
Zuhur: 12.07
Asar: 15.24
Magrib: 18.21
Isya: 19.34
3. Makassar
Imsak: 04.08
Subuh: 04.18
Zuhur: 11.50
Asar: 15.10
Magrib: 17.59
Isya: 19.12