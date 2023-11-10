Viral Ratusan Kambing Langsung Masuk Kandang Usai Dipanggil Ulfa, Netizen: Emang Boleh Senurut Itu?

Viral ratusan kambing langsung kompak masuk kandang usai dipanggil dengan nama Ulfa. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

VIRAL video yang memperlihatkan ratusan kambing langsung kompak masuk kandang usai dipanggil dengan nama Ulfa. Peristiwa ini pun membuat takjub warganet yang menyaksikannya.

Diketahui bahwa di perdesaan seringkali ditemukan penggembala kambing yang membiarkan hewannya itu mencari makan di padang rumput luas.

Ketika hari sudah mulai gelap, barulah penggembala itu menggiring kambing-kambingya kembali masuk ke kandang.

Itulah yang dilakukan seorang penggembala kambing dalam video viral yang diunggah akun Instagram @kisahsemangat ini. Dia bisa dengan baik mengatur kambing-kambingnya pulang ke kandang dengan cepat.

Hanya dengan menyebutkan satu kalimat, semua kambing yang digembalakannya langsung menurut pulang ke kandang.

BACA JUGA: Viral Jenazah Syuhada Palestina Korban Israel Mengeluarkan Aroma Wangi seperti Parfum

Kalimat tersebut adalah dengan menyebut nama Ulfa saat memberi perintah kepada kambingnya untuk pulang ke kandang.

"Ulfa, yuk masuk," kata si penggembala kambing tersebut.