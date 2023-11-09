Viral Sopir-Sopir Truk Pasang Bendera Palestina, Netizen: Solidaritasnya Tanpa Batas

VIRAL video yang memperlihatkan para sopir truk memasang bendera Palestina di kendaraan besarnya. Aksi solidaritas mereka pun menjadi sorotan warganet.

Dilansir unggahan akun Instagram @kisahsemangat, video viral itu menunjukkan ada sejumlah truk kontainer yang berbaris.

BACA JUGA: Viral Jenazah Syuhada Palestina Korban Israel Mengeluarkan Aroma Wangi seperti Parfum

Uniknya di truk-truk itu terpasangan bendera Palestina yang kini dizalimi zionis Israel.

Ini mungkin merupakan bentuk dukungan dari sopir-sopir truk terhadap negara Palestina. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa solidaritas mereka tidak perlu diragukan lagi.