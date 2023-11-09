Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Sopir-Sopir Truk Pasang Bendera Palestina, Netizen: Solidaritasnya Tanpa Batas

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |17:09 WIB
Viral Sopir-Sopir Truk Pasang Bendera Palestina, Netizen: Solidaritasnya Tanpa Batas
Viral sopir-sopir truk memasang bendera Palestina. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan para sopir truk memasang bendera Palestina di kendaraan besarnya. Aksi solidaritas mereka pun menjadi sorotan warganet.

Dilansir unggahan akun Instagram @kisahsemangat, video viral itu menunjukkan ada sejumlah truk kontainer yang berbaris.

Viral sopir-sopir truk memasang bendera Palestina. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Uniknya di truk-truk itu terpasangan bendera Palestina yang kini dizalimi zionis Israel.

Ini mungkin merupakan bentuk dukungan dari sopir-sopir truk terhadap negara Palestina. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa solidaritas mereka tidak perlu diragukan lagi. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
