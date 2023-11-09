Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Jenazah Syuhada Palestina Korban Israel Mengeluarkan Aroma Wangi seperti Parfum

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |14:27 WIB
Viral Jenazah Syuhada Palestina Korban Israel Mengeluarkan Aroma Wangi seperti Parfum
Viral jenazah syuhada Palestina mengeluarkan aroma wangi. (Foto: X @mercindonesia)
A
A
A

VIRAL jenazah syuhada Palestina korban kezaliman zionis Israel mengeluarkan aroma wangi harum. Hal ini sebagaimana diungkapkan Fikri Rofiul Haq, relawan Komite Penyelamatan Medis Darurat (MER-C), sebuah organisasi yang bergerak di bidang kegawatdaruratan medis.

Ia berbagi pengalaman saat menggenggam jenazah syuhada di Jalur Gaza, Palestina, yang menjadi korban serangan zionis Israel. Jenazah tersebut adalah Mustafa, pemuda berusia 16 tahun.

Viral jenazah syuhada Palestina mengeluarkan aroma wangi. (Foto: X @mercindonesia)

Fikri mengakui bahwa ini pertama kali baginya memegang jenazah yang meninggal akibat serangan Israel. Sebelumnya Tim MER-C hanya bertugas mendokumentasikan kejadian tersebut.

Dia pun mencium aroma wangi yang keluar dari jenazah Mustafa tersebut.

"Selama ini kan banyak orang yang (bilang): 'MasyaAllah jenazahnya wangi, jenazahnya wangi.' Ini baru pertama kali seumur hidup aku, jadi jenazah itu kering, enggak ada air sama sekali, dan wanginya itu ternyata memang sampai," ungkap Fikri dalam unggahan video akun X (Twitter) @mercindonesia.

"Kan waktu itu di trotoar jalan, lalu diangkut oleh mereka ke meja itu iya kan, dan wanginya langsung nyebar gitu lho," imbuhnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Palestina Syuhada Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement