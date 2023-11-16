Dijuluki Az-Zahrawaani, Ini 5 Keutamaan Surat Ali Imran

SURAT Ali Imran dijuluki Az-Zahrawaani yang berarti "Dua cemerlang indah bercahaya". Ali Imran merupakan surat ketiga dalam kitab suci Alquran.

Surat Ali Imran menjadi salah satu yang paling istimewa. Keistimewaan tersebut tergambarkan dari julukan yang dimiliki yakni Az-Zahrawaani atau "Dua cemerlang indah bercahaya".

Bersama Al Baqarah, Ali Imran menjadi surat yang menjelaskan perkara yang banyak disembunyikan para ahli kitab, seperti kelahiran Nabi Isa Alaihissallam hingga turunnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Berikut sejumlah keutamaan Surat Ali Imran yang mendapat julukan Az-Zahrawaani, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Pelindung pada hari kiamat

Sebagaimana telah disebutkan, Surah Ali Imran dan Surah Al Baqarah dijuluki "Az-Zahrawaani" atau 'Dua yang cemerlang'. Rutin membaca kedua surah ini akan membuat kaum Muslimin dilindungi pada hari kiamat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu:

قَالَ الْبَزَار: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْر عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَءُوْا الزَّهْرَوَيْنِ اقْرَءُوْا الْبَقَرَةَ وَ آل عِمْرَان فَإِنَّهُمَا تَأْ تِيَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ الحديث

"Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda: Bacalah Az-Zahrawayni (yakni) bacalah Surah Al Baqarah dan Surah Ali Imran, karena sesungguhnya kedua surah tersebut akan mendatangi kalian pada hari kiamat seperti dua buah awan yang menaungi." (Diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadits nomor 52)