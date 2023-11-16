Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Dijuluki Az-Zahrawaani, Ini 5 Keutamaan Surat Ali Imran

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |10:17 WIB
Dijuluki Az-Zahrawaani, Ini 5 Keutamaan Surat Ali Imran
Ilustrasi keutamaan Alquran Surat Ali Imran yang dijuluki Az-Zahrawaani. (Foto: Freepik)
A
A
A

SURAT Ali Imran dijuluki Az-Zahrawaani yang berarti "Dua cemerlang indah bercahaya". Ali Imran merupakan surat ketiga dalam kitab suci Alquran.

Surat Ali Imran menjadi salah satu yang paling istimewa. Keistimewaan tersebut tergambarkan dari julukan yang dimiliki yakni Az-Zahrawaani atau "Dua cemerlang indah bercahaya".

Bersama Al Baqarah, Ali Imran menjadi surat yang menjelaskan perkara yang banyak disembunyikan para ahli kitab, seperti kelahiran Nabi Isa Alaihissallam hingga turunnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Berikut sejumlah keutamaan Surat Ali Imran yang mendapat julukan Az-Zahrawaani, sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

1. Pelindung pada hari kiamat

Sebagaimana telah disebutkan, Surah Ali Imran dan Surah Al Baqarah dijuluki "Az-Zahrawaani" atau 'Dua yang cemerlang'. Rutin membaca kedua surah ini akan membuat kaum Muslimin dilindungi pada hari kiamat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu:

قَالَ الْبَزَار: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْر عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَءُوْا الزَّهْرَوَيْنِ اقْرَءُوْا الْبَقَرَةَ وَ آل عِمْرَان فَإِنَّهُمَا تَأْ تِيَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ الحديث

"Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda: Bacalah Az-Zahrawayni (yakni) bacalah Surah Al Baqarah dan Surah Ali Imran, karena sesungguhnya kedua surah tersebut akan mendatangi kalian pada hari kiamat seperti dua buah awan yang menaungi." (Diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadits nomor 52) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/618/3039232/isi-kandungan-surat-ali-imran-ayat-190-191-beserta-bacaannya-lengkap-fshq21AmuZ.jpg
Isi Kandungan Surat Ali Imran Ayat 190-191 Beserta Bacaannya Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/614/3038158/hukum-tajwid-surat-ali-imran-190-191-lengkap-artinya-o1t3ivq544.jpg
Hukum Tajwid Surat Ali Imran 190-191 Lengkap Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/614/2902147/hukum-bacaan-surat-ali-imran-190-191-lengkap-dengan-maknanya-Sues7cBGe6.jpg
Hukum Bacaan Surat Ali Imran 190-191 Lengkap dengan Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/614/2889030/hukum-bacaan-surat-ali-imran-ayat-190-191-dan-artinya-lengkap-dengan-penjelasannya-HPxdz4F4o1.jpg
Hukum Bacaan Surat Ali Imran Ayat 190-191 dan Artinya Lengkap dengan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/614/2872646/bacaan-surat-ali-imran-ayat-159-lengkap-dengan-terjemahan-arab-latin-dan-tafsirnya-aSzIUnf1Je.jpg
Bacaan Surat Ali Imran Ayat 159 Lengkap dengan Terjemahan Arab, Latin, dan Tafsirnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/614/2848417/surat-ali-imran-ayat-190-191-arab-latin-terjemahan-dan-tafsirnya-7TIA10Zpen.jpg
Surat Ali Imran Ayat 190-191 Arab, Latin, Terjemahan, dan Tafsirnya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement