SERBA SERBI MUSLIM

Bikin Geger! Abu Nawas Siang-Siang Bawa Lampu Cari Neraka

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |05:21 WIB
Bikin Geger! Abu Nawas Siang-Siang Bawa Lampu Cari Neraka
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas bikin geger rakyat di negerinya. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
ABU Nawas bikin geger banyak orang. Terlihat di setiap sudut rumah Abu Nawas berhenti, celingak-celinguk ke kanan kiri, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Kemudian dia kembali berjalan dengan lampu tetap di tangan.

Tingkah Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Kota Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nuwas berjalan pada siang hari saat sinar matahari menyorot tajam sambil membawa lampu?

"Abu Nawas mulai gila," ucap seorang warga Baghdad seperti dikutip dari Kalam Sindonews.

"Baginda Raja pasti malu punya staf ahli mendadak gila," celetuk warga lainnya, dinukil bukunya "Kisah Lucu Kecerdasan Abu Nawas" karya Sukma Hadi Wiyanto.

Tapi, Abu Nawas tidak peduli. Esok harinya lagi-lagi pujangga Baghdad itu keluar rumah, kali ini bahkan lebih pagi, sambil tetap membawa lampu minyak.

Abu Nawas tidak bersuara dan terus bekerja. Dia celingak-celinguk ke kanan kiri, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan.

Di hari kedua itu, beberapa orang masih menganggap Abu Nawas waras. Maka itu, mereka bertanya apa yang dicari Abu Nawas pada siang hari dengan lampu di tangan. Dijawabnya singkat, "Saya sedang mencari neraka."

"Ah, Abu Nawas mulai gila," pikir para warga tersebut.

Maka ketika di hari ketiga, Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama, celingak-celinguk ke kanan-kiri di rumah orang, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Orang-orang pun mulai tidak sabar.

Undang-undang di Kota Baghdad melarang orang gila berkeliaran karena sangat erbahaya. Seseorang bisa membunuh, atau mengintip orang mandi, dengan berpura-pura gila.

Maka itu, cerita selanjutnya mudah ditebak: Abu Nawas ditangkap lalu diserahkan ke istana. Sejumlah musuh politik Baginda Raja malah gembira, kegilaan Abu Nawas bisa mereka "goreng" untuk menyudutkan wibawa Raja. 

Halaman:
1 2 3


Neraka geger Abu Nawas
