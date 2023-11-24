10 Contoh Bacaan Idgham Mutamatsilain di Juz 30

INILAH 10 contoh bacaan idgham mutamatsilain di juz 30. Adapun idgham mutamatsilain adalah saat ada dua huruf yang memiliki makhraj dan sifat yang sama saling bertemu.

Huruf pertama mengandung sukun dan huruf kedua hidup alias berharakat. Untuk itu cara membaca hukum bacaan idgham mutamatsilain adalah dengan memasukkan huruf pertama pada huruf yang kedua. Saat melafalkannya, bacaan ini seperti bertasydid.

Berikut ini 10 contoh bacaan idgham mutamatsilain yang ada di juz 30:

1. QS An-Nazi'at ayat 18

فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ

Bacaan tersebut termasuk idgham mutamatsilain karena terdapat huruf lam sukun bertemu huruf lam berharakat.

2. QS Al-Muthaffifin ayat 3

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Bacaan tersebut termasuk idgham mutamatsilain karena terdapat huruf wawu sukun bertemu huruf wawu berharakat.