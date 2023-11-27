15 Contoh Ikhfa Syafawi di Surat Al Baqarah

INILAH 15 contoh ikhfa syafawi di Surat Al Baqarah yang perlu Anda ketahui. Ikhfa Syafawi sendiri merupakan sebuah hukum tajwid yang muncul apabila ada huruf Mim (مْ) bertemu dengan huruf Ba (ب).

Cara membacanya adalah samar-samar dan sedikit didengungkan sekitar 2-3 harakat atau 1 ½ alif. Jika bacaan tersebut tidak didengungkan maka hukumnya akan berubah menjadi Izhar.

Lebih jelas lagi, cara membaca hukum tajwid tersebut adalah dengan membaca huruf hijaiyahnya dahulu sebelum masuk mim sukun, setelah itu ke mim sukun dengan irama dengung. Sehingga saat bertemu dengan huruf ba maka bibir atas dan bawa akan dalam posisi tertutup.

Hukum bacaan Ikhfa Syafawi dapat ditemukan di berbagai surat dalam Alquran, salah satunya adalah Surat Al Baqarah.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (27/11/2023), berikut 15 contoh Ikhfa Syafawi di surat Al Baqarah.

1. Al Baqarah Ayat 8

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَۘ

wa mā hum bimu'minīn(a).

2. Al Baqarah Ayat 33

اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَاۤىِٕهِمْ

ambi'hum bi'asmā'ihim

اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَاۤىِٕهِمْۙ

amba'ahum bi'asmā'ihim

3. Al Baqarah Ayat 49

ذٰلِكُمْ بَلَاۤءٌ

żālikum balā'um

4. Al Baqarah Ayat 54

اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ

anfusakum bittikhāżikumul

5. Al Baqarah Ayat 76

اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا

atuḥaddiṡūnahum bimā