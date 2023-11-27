Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

15 Contoh Ikhfa Syafawi di Surat Al Baqarah

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |05:55 WIB
15 Contoh Ikhfa Syafawi di Surat Al Baqarah
Ilustrasi untuk contoh Ikhfa Syafawi di surat al Baqarah (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH 15 contoh ikhfa syafawi di Surat Al Baqarah yang perlu Anda ketahui. Ikhfa Syafawi sendiri merupakan sebuah hukum tajwid yang muncul apabila ada huruf Mim (مْ) bertemu dengan huruf Ba (ب).

Cara membacanya adalah samar-samar dan sedikit didengungkan sekitar 2-3 harakat atau 1 ½ alif. Jika bacaan tersebut tidak didengungkan maka hukumnya akan berubah menjadi Izhar.

Lebih jelas lagi, cara membaca hukum tajwid tersebut adalah dengan membaca huruf hijaiyahnya dahulu sebelum masuk mim sukun, setelah itu ke mim sukun dengan irama dengung. Sehingga saat bertemu dengan huruf ba maka bibir atas dan bawa akan dalam posisi tertutup.

Hukum bacaan Ikhfa Syafawi dapat ditemukan di berbagai surat dalam Alquran, salah satunya adalah Surat Al Baqarah.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (27/11/2023), berikut 15 contoh Ikhfa Syafawi di surat Al Baqarah.

1. Al Baqarah Ayat 8 

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَۘ

wa mā hum bimu'minīn(a).

2. Al Baqarah Ayat 33

اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَاۤىِٕهِمْ

ambi'hum bi'asmā'ihim

اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَاۤىِٕهِمْۙ

amba'ahum bi'asmā'ihim

3. Al Baqarah Ayat 49

ذٰلِكُمْ بَلَاۤءٌ

żālikum balā'um

4. Al Baqarah Ayat 54

اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ

anfusakum bittikhāżikumul

5. Al Baqarah Ayat 76

اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا

atuḥaddiṡūnahum bimā

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/330/3187531//ilustrasi-Ms19_large.jpg
Ayat Al-Quran tentang Bencana Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/612/3186128//viral-cQZX_large.jpg
Viral! Wanita Tanpa Busana Diduga Hina dan Ludahi Al-Qur’an, Bareskrim Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184687//pemerintah-E1en_large.jpg
Menag: Tantangan di Era Post Truth Menuntut Pembaruan Metodologi Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183357//viral-Vvuc_large.jpg
Kisah Pahit ASN di Bengkulu, Dipecat Usai Videonya Injak Alquran Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183353//alquran-V4Zx_large.jpg
5 Contoh Bacaan Idgham Mimi, Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183058//alquran-FcEy_large.jpg
5 Contoh Mad Layyin dalam Alquran
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement