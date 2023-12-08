JADWAL sholat Sabtu 9 Desember 2023 Masehi/26 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Sangat membantu setiap Muslim di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Berikut jadwal sholat untuk semua daerah di Tanah Air, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura
Imsak: 03.49
Subuh: 03.59
Zuhur: 11.32
Asar: 14.57
Magrib: 17.40
Isya: 18.54
2. Denpasar
Imsak: 04.19
Subuh: 04.29
Zuhur: 12.14
Asar: 15.39
Magrib: 18.32
Isya: 19.48
3. Makassar
Imsak: 04.10
Subuh: 04.20
Zuhur: 11.57
Asar: 15.23
Magrib: 18.10
Isya: 19.24