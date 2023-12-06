Kisah Gadis Cantik Anak Pemuka Agama Ucap Syahadat Usai Temukan Alquran di Koper

INILAH kisah mualaf gadis cantik bernama Jocelin. Anak pemuka agama tersebut mantap mengucap dua kalimat syahadat usai menemukan kitab suci Alquran di dalam koper.

Jocelin membeberkan bagaimana bertemu dengan ajaran agama Islam. Kemudian setelah menjadi seorang Muslimah, hatinya makin damai.

Kemudian dia ingin berbagi apa yang telah dirinya temukan dalam Alquran kepada orang lain. Sekaligus semua yang ada di dalam Alquran adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya selama ini.

Jocelin dilahirkan di keluarga Nasrani, bahkan ayahnya adalah seorang pendeta. Sehingga, mayoritas keluarganya merupakan hamba yang taat di keyakinannya tersebut.

Meski dulu bukanlah seorang Muslim, Jocelin terbiasa dengan cerita-cerita nabi. Mulai dari Abraham (Ibrahim) dan anak-anaknya, Nuh dengan kapalnya, Musa dengan keberaniannya yang hebat, sehingga membawa kaumnya dalam keselamatan.

Ketika usianya menginjak 20 tahun, Jocelin menjadi aktivis keagamaan. Kemudian pada suatu hari ia menanyakan beberapa pertanyaan kepada pemuka agamanya yang selama ini mengganjal batinnya.

Akan tetapi, ia tidak menemukan jawaban tersebut. Bahkan, pendetanya tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Jocelin.

Setelah itu, ibunda Jocelin perlahan mencari tahu tentang Islam dan membacanya. Selang beberapa waktu kemudian, sang ibunda memeluk Islam.

"Makin ia mempelajari tentang Islam, maka jatuh cinta kepada agama yang indah ini," ujar Jocelin, dikutip dari kanal YouTube Kalam Fiddin.