Kisah Mualaf Kakak Ustadz Felix Siauw, Mantap Ucap Syahadat Dibimbing UAH

KISAH mualaf kakak Ustadz Felix Siauw sangat memberi inspirasi. Freddy Siauw mengucapkan dua kalimat syahadat dengan dibimbing Ustadz Adi Hidayat (UAH) pada Sabtu 7 September 2019.

Ketika ditanya, kakak kandung Ustadz Felix Siauw sudah memantapkan hati memeluk Islam. Dia pun menjawab dengan mantap bahwa benar-benar sudah siap menjadi mualaf.

Proses pembacaan dua kalimat syahadat Freddy Siauw pun diunggah di akun YouTube Vertizone TV. Di dalam video tersebut tampak Ustadz Felix Siauw, Ustadz Adi Hidayat, Freddy Siauw, dan beberapa saksi lainnya.

Haru dan tangis pun pecah setelah kakak Ustadz Felix Siauw selesai mengucap dua kalimat syahadat. Gema takbir pun seraya berkumandang, menyambut kehadiran Freddy yang kini resmi menjadi Muslim.