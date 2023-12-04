Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Artis Mualaf Daud Kim Boikot Produk Israel, Ajak Terus Doakan Rakyat Palestina

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |18:04 WIB
Viral Artis Mualaf Daud Kim Boikot Produk Israel, Ajak Terus Doakan Rakyat Palestina
Viral artis mualaf Daud Kim boikot produk Israel. (Foto: Instagarm @jaehan9192)
A
A
A

DAUD Kim merupakan seorang artis mualaf sekaligus YouTuber asal Korea Selatan. Akhir-akhir ini ia turut menyuarakan untuk memboikot produk pendukung zionis Israel.

Daud Kim yang memiliki nama lengkap Kim Jae Han ini lahir pada 9 Januari 1992. Ia merupakan seorang musisi dan content creator terkenal.

Daud Kim. (Foto: Instagram @jaehan9192)

Akun Instagram-nya bahkan telah mencapai lebih dari 1 juta pengikut. Sementara akun YouTube-nya memperoleh lebih dari 4 juta subscriber.

Daud Kim merupakan seorang mualaf. Pada 2019, ia mengucap dua kalimat syahadat di masjid yang berada di Kota Itaewon, Korea Selatan.

Saat melakukan konser pertamanya di Jakarta pada 2018, pertama kalinya juga ia mengenal Islam secara langsung. Kemudian Daud Kim mulai mempelajari semua tentang Islam secara sendiri.

Melalui akun Instagram-nya @jehan9192, Daud Kim mengunggah video viral tentang memboikot produk Israel.

"Don't ignore our brothers who need support. Let's make Dua together," tulisnya dalam keterangan video viral tersebut. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement