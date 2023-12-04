Viral Artis Mualaf Daud Kim Boikot Produk Israel, Ajak Terus Doakan Rakyat Palestina

DAUD Kim merupakan seorang artis mualaf sekaligus YouTuber asal Korea Selatan. Akhir-akhir ini ia turut menyuarakan untuk memboikot produk pendukung zionis Israel.

Daud Kim yang memiliki nama lengkap Kim Jae Han ini lahir pada 9 Januari 1992. Ia merupakan seorang musisi dan content creator terkenal.

Akun Instagram-nya bahkan telah mencapai lebih dari 1 juta pengikut. Sementara akun YouTube-nya memperoleh lebih dari 4 juta subscriber.

Daud Kim merupakan seorang mualaf. Pada 2019, ia mengucap dua kalimat syahadat di masjid yang berada di Kota Itaewon, Korea Selatan.

Saat melakukan konser pertamanya di Jakarta pada 2018, pertama kalinya juga ia mengenal Islam secara langsung. Kemudian Daud Kim mulai mempelajari semua tentang Islam secara sendiri.

Melalui akun Instagram-nya @jehan9192, Daud Kim mengunggah video viral tentang memboikot produk Israel.

"Don't ignore our brothers who need support. Let's make Dua together," tulisnya dalam keterangan video viral tersebut.