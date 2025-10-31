Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Mualaf Jeff Monson, Petarung MMA yang Masuk Islam karena Lihat Teman-temannya Sholat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |15:05 WIB
A
A
A

JAKARTA -  Kisah mualaf Jeff Monson menarik diketahui. Petarung MMA  itu masuk Islam karena melihat teman-temannya sholat. 

1. Kisah Mualaf Jeff Monson

Jeff Monson adalah seorang petarung bela diri campuran atau mix martial art (MMA). Ia resmi masuk Islam setelah mengucap dua kalimat syahadat di Kota Moskow, Rusia, pada 20 Juni 2024. 

Jeff Monson mengungkapkan awalnya ia tertarik dengan ibadah sholat, sebelum masuk Islam. Itu karena ia melihat teman-temannya melaksanakan sholat di masjid Dubai, Uni Emirat Arab. 

"Saya juga merasa sangat dekat dengan saudara-saudara saya (di Turki) yang melakukan salat berjemaah. Itulah alasan saya masuk Islam untuk bersama-sama dalam persaudaraannya," ujarnya, mengutip Anadolu, Jumat (31/10/2025). 

Ia pun mengungkapkan pengalamannya saat pertama kali melaksanakan sholat. Ia merasakan kepuasan yang luar biasa setelah sholat karena menemukan ketenangan.

"Bagi saya, ini adalah pengalaman spiritual, sesuatu yang sudah lama saya nanti-nantikan," katanya, usai melaksanakan sholat Jumat di masjid Majelis Nasional Agung Turki, Ankara. 

Jeff juga mengungkapkan masuk Islam merupakan transformasi terbesar dalam hidupnya. Ia menemukan bahwa Islam adalah jawaban dari semua pertanyaannya mengenai makna dan tujuan hidup.

"Saya tersadar bahwa kita harus berbuat baik kepada semua orang, bukan hanya kepada mereka yang membutuhkan. Dalam Islam disebutkan bahwa orang harus menjaga keluarga, anak-anak, dan pada saat yang sama diri mereka sendiri, dan umat Islam harus saling mendukung," katanya dikutip dari laman Muslim Mirror.

 

1 2
