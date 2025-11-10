Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Mualaf Kyrie Irving, Pebasket Top NBA yang Putuskan Memeluk Agama Islam

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |13:33 WIB
Kisah Mualaf Kyrie Irving, Pebasket Top NBA yang Putuskan Memeluk Agama Islam
Kisah Mualaf Kyrie Irving, Pebasket Top NBA yang Putuskan Memeluk Agama Islam (USA Today Sports)
A
A
A

JAKARTA - Kisah mualaf Kyrie Irving memeluk agama Islam menarik untuk diketahui. Ia memutuskan menjadi mualaf pada 2021. 

1. Kisah Kyrie Irving Mualaf

Kyrie Irving merupakan pebasket top NBA. Point guard  Dallas Mavericks itu mengungkapkan pengalamannya setelah memeluk agama Islam pada April 2021. 

"Saya mengambil bagian di Ramadhan bersama para saudara laki-laki dan perempuan Muslim lainnya. Ini adalah penyesuaian. Saya hanya berkomitmen untuk melayani Tuhan, Allah, dan melanjutkan dengan apa pun yang saya yakini," kata Kyrie Irving, dikutip dari Muslimnews.co.uk, Senin (10/11/2025).

Ia mengaku senang dapat memeluk agama Islam. 

"Saya senang menjadi bagian dari komunitas saya dan melakukan hal yang benar. Puasa jelas merupakan bagian dari saya. Saya bersyukur bisa ambil bagian dalam hal ini," ucap mantan pemain New Jersey Nets tersebut. 

Sebelum ramai berita dirinya masuk Islam, sudah ada desas-desus dirinya menjalankan puasa. Hal itu terungkap dari pose dia berlutut sebelum pertandingan mulai beredar di linimasa media sosial.

Jauh sebelum iut, ia juga mengunggah postingan yang memuji Allah SWT terkait masalah pribadi dan politik. 

Setelah tersiar kabar Kyrie Irving, sedang puasa Ramadhan, beberapa pihak menyarankan hal itu dapat memengaruhi penampilannya di lapangan basket.

Namun, saat itu performanya tetap terjaga. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/614/3180517/jeff_monson-D7Mc_large.jpg
Kisah Mualaf Jeff Monson, Petarung MMA yang Masuk Islam karena Lihat Teman-temannya Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178544/farel_prayoga-ftBZ_large.jpg
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175931/tommaso_bortolazzo-icjy_large.jpg
Kisah Aktivis Global Sumud Flotilla Masuk Islam Usai Lihat Tindakan Polisi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/614/3130621/pemimpin_geng_masuk_islam-BM1f_large.jpg
Pemimpin Geng yang Masuk Islam, Begini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/621/3108782/richard_lee-Ayen_large.jpg
Dokter Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman Berikan Kesaksian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/621/3090780/kisah-amoy-masuk-islam-awalnya-sempat-benci-azan-hingga-kini-buka-pengajian-mualaf-nj1DAtgEp1.jpg
Kisah Amoy Masuk Islam, Awalnya Sempat Benci Azan hingga Kini Buka Pengajian Mualaf
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement