Kisah Mualaf Kyrie Irving, Pebasket Top NBA yang Putuskan Memeluk Agama Islam

JAKARTA - Kisah mualaf Kyrie Irving memeluk agama Islam menarik untuk diketahui. Ia memutuskan menjadi mualaf pada 2021.

1. Kisah Kyrie Irving Mualaf

Kyrie Irving merupakan pebasket top NBA. Point guard Dallas Mavericks itu mengungkapkan pengalamannya setelah memeluk agama Islam pada April 2021.

"Saya mengambil bagian di Ramadhan bersama para saudara laki-laki dan perempuan Muslim lainnya. Ini adalah penyesuaian. Saya hanya berkomitmen untuk melayani Tuhan, Allah, dan melanjutkan dengan apa pun yang saya yakini," kata Kyrie Irving, dikutip dari Muslimnews.co.uk, Senin (10/11/2025).

Ia mengaku senang dapat memeluk agama Islam.

"Saya senang menjadi bagian dari komunitas saya dan melakukan hal yang benar. Puasa jelas merupakan bagian dari saya. Saya bersyukur bisa ambil bagian dalam hal ini," ucap mantan pemain New Jersey Nets tersebut.

Sebelum ramai berita dirinya masuk Islam, sudah ada desas-desus dirinya menjalankan puasa. Hal itu terungkap dari pose dia berlutut sebelum pertandingan mulai beredar di linimasa media sosial.

Jauh sebelum iut, ia juga mengunggah postingan yang memuji Allah SWT terkait masalah pribadi dan politik.

Setelah tersiar kabar Kyrie Irving, sedang puasa Ramadhan, beberapa pihak menyarankan hal itu dapat memengaruhi penampilannya di lapangan basket.

Namun, saat itu performanya tetap terjaga.