INILAH 50 nama bayi laki-laki Korea Muslim yang dapat menjadi rekomendasi bagi para orangtua. Apalagi, nama bayi Korea memang terdengar sangat unik. Bagi pasangan Muslim yang mencari inspirasi nama bayi laki-laki dengan sentuhan budaya Korea, ada beberapa pilihan yang indah dan bermakna.
Berikut 50 nama bayi laki laki Korea Muslim:
1. Adib In-Su: artinya budayawan yang mampu melestarikan kearifan
2. Affandi Bon-Hwa: artinya seseorang dengan kedudukan yang tinggi dan mulia
3. Alkhalifi Jin Jauhari: artinya pemuda yang berhati mulia,punya banyak harta dan menjadi kesayangan orang tua
4. Amir Chung-Hee: artinya pemimpin yang adil
5. Amran Jae-Hwa: artinya seorang laki-laki kaya dan makmur yang mampu untuk memakmurkan
6. Amrulloh Dae Samarudin: artinya laki-laki yang selalu mendapat kasih sayang dari allah swt
7. Aqil Bae Halwani: artinya anak laki-laki yang terpelajar,selalu menjadi contoh banyak orang
8. Asyam Hyun-Ki: artinya pemimpin yang mulia dengan dilandasi oleh kebijakan
9. Baek Hyeon: artinya Layak dan berbudi luhur
10. Beom So: artinya memperbaiki, menghargai