50 Nama Bayi Laki-Laki Korea Muslim dengan Makna yang Sangat Indah

INILAH 50 nama bayi laki-laki Korea Muslim yang dapat menjadi rekomendasi bagi para orangtua. Apalagi, nama bayi Korea memang terdengar sangat unik. Bagi pasangan Muslim yang mencari inspirasi nama bayi laki-laki dengan sentuhan budaya Korea, ada beberapa pilihan yang indah dan bermakna.

BACA JUGA: 100 Nama Bayi Laki Laki Calon Pemimpin Masa Depan

Berikut 50 nama bayi laki laki Korea Muslim:

1. Adib In-Su: artinya budayawan yang mampu melestarikan kearifan

2. Affandi Bon-Hwa: artinya seseorang dengan kedudukan yang tinggi dan mulia

3. Alkhalifi Jin Jauhari: artinya pemuda yang berhati mulia,punya banyak harta dan menjadi kesayangan orang tua

4. Amir Chung-Hee: artinya pemimpin yang adil

5. Amran Jae-Hwa: artinya seorang laki-laki kaya dan makmur yang mampu untuk memakmurkan

6. Amrulloh Dae Samarudin: artinya laki-laki yang selalu mendapat kasih sayang dari allah swt

7. Aqil Bae Halwani: artinya anak laki-laki yang terpelajar,selalu menjadi contoh banyak orang

BACA JUGA: 100 Nama Bayi yang Ada Unsur Korea

8. Asyam Hyun-Ki: artinya pemimpin yang mulia dengan dilandasi oleh kebijakan

9. Baek Hyeon: artinya Layak dan berbudi luhur

10. Beom So: artinya memperbaiki, menghargai