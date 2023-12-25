4 Masjid di Kota Padang Miliki Arsitektur Memukau, Cocok untuk Wisata Religi

MASJID indah dan megah tersebar di penjuru Tanah Air Indonesia, termasuk di Kota Padang. Di ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini memang banyak destinasi wisata religi untuk umat Islam, salah satunya masjid.

Masjid di Kota Padang memiliki arsitektur yang mengagumkan. Berwisata ke sana tidak hanya memberikan momen berkesan, tetapi juga menawarkan pengalaman spiritual serta sejarah yang tak terlupakan.

Anda bisa singgah di beberapa masjid Kota Padang selama perjalanan menuju ke tempat-tempat wisata yang dituju, sehingga tidak akan melewatkan pengalaman berharga.

Berikut ini beberapa masjid di Kota Padang yang mempunyai arsitektur serta sejarah mendalam, cocok untuk wisata religi kaum Muslimin, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Masjid Raya Sumatera Barat

Dilansir Padang.go.id, Masjid Raya Sumatera Barat terletak di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Arsitektur Masjid Raya Sumatera Barat terbilang unik karena memiliki atap yang identik dengan rumah masyarakat Minangkabau.

Menariknya lagi, masjid ini dinobatkan sebagai salah satu dari tujuh masjid dengan arsitektur terbaik di dunia, dalam ajang Abdullatif Al Fozan Award (AFAMA) tahun 2021.