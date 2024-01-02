10 Contoh Izhar di Surat Al Kahfi dan Hukum Tajwidnya

SEBANYAK 10 contoh hukum bacaan idzhar yang ada di surat Al Kahfi yang merupakan salah satu surat yang sangat istimewa di dalam Al Quran. Surat ini bahkan dianjurkan untuk dibaca pada setiap hari Jumat.

Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

“Barangsiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat.” (HR. An-Nasa’i dan Al-Baihaqi.

Sedangkan Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih sebagaimana dalam Shahih At-Targhib, no. 736)

Namun seperti membaca surat lainnya di dalam Al Quran, kita perlu memperhatikan hukum tajwidnya. Salah satunya adalah hukum bacaan Idzhar.

Idzhar merupakan hukum bacaan yang terjadi ketika ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idzhar yang meliputi huruf hamzah (ء), ha' (ه), 'ain (ع), ha' (ح), ghain (غ), dan kha' (خ).

Berikut adalah 10 contoh idzhar di surat Al Kahfi:

1. Ayat 10

مِنۡ اَمۡر

Bacaan tersebut termasuk idzhar karena ada nun mati bertemu dengan huruf hamzah.

2. Ayat 19

مِّنۡهُمۡ

Bacaan tersebut termasuk idzhar karena ada nun sukun bertemu huruf ha.

3. Ayat 42

خَاوِيَةٌ عَلٰى

Bacaan tersebut termasuk idzhar karena ada nun sukun bertemu huruf 'ain.