HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Lebah Bisa Obati Berbagai Penyakit, Alquran dan Sains Beberkan Buktinya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |07:17 WIB
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap lebah bisa obati berbagai penyakit. (Foto: Freepik)
A
A
A

ALQURAN dan sains membeberkan hewan lebah atau tawon ternyata bisa mengobati berbagai penyakit. Lebah adalah serangga yang sangat istimewa. 

Berbagai manfaat bisa diberikan oleh lebah, dan ini dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci Alquran. Salah satunya mengenai madu yang dihasilkan lebah bisa menjadi obat untuk manusia.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Keunggulan lebah sebagai serangga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Alquran Surat An-Nahl Ayat 68–69:

{وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69) }

"Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: 'Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan." (QS An Nahl: 68–69)

Dilansir "Buku Pintar Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, di dalam Alquran terdapat satu surah bernama An-Nahl yang memiliki arti "Lebah". Makhluk satu ini merupakan serangga yang sangat istimewa.

Lebah mampu memproduksi madu yang bergizi dan obat untuk berbagai macam penyakit. Kata auha (mewahyukan) pada ayat di atas berarti bahwa Allah telah mendapatkan lebah dilengkapi insting, atau karakter alamiah yang membuatnya bertingkah laku seperti yang kita lihat. 

