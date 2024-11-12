Alquran dan Sains Jelaskan soal Proses Terjadinya Hujan

Alquran dan sains jelaskan soal proses terjadinya hujan. (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Indonesia kini sudah memasuki musim hujan. Pada musim ini, hujan kerap turun mengguyur sejumlah wilayah.

Hujan merupakan fenomena turunnya air dari langit ke permukaan bumi. Proses turunnya hujan ternyata sudah lama diungkap dalam Alquran dan sains.

Alquran dan sains telah sejak lama menjelaskan turunnya hujan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam buku "Tafsir Ilmi Air dalam Perspektif Alquran dan Sains" yang disusun Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Dalam buku tersebut juga dijelaskan proses daur air yang menjadi cikal-bakal turunnya hujan. Daur air bisa diuraikan secara sederhana yakni uap air di udara. Jika jumlahnya sudah cukup banyak, akan terkumpul menjadi awan.

Begitu uap air di dalam awan sudah mencapai titik jenuh, akan berkondensasi menjadi air yang kemudian jatuh ke bumi sebagai hujan.

Di daerah dengan suhu udara lebih rendah dibanding titik beku air, kondensasi air akan membentuk fase padat yang dijatuhkan dalam bentuk salju atau es. Melalui pemanasan, salju akan mencair.

Air lelehan salju, sebagaimana air hujan, akan mengaliri dan menggenangi bagian-bagian terendah permukaan bumi dalam bentuk sungai, danau, atau rawa di daratan dan akhirnya akan mengalir ke laut.

Sebagian aliran air ini akan meresap ke dalam bumi, mengalir dan tersimpan di dalam tanah dan batuan dalam bentuk air tanah dalam dan air tanah dangkal.

Dengan adanya panas matahari, sebagian air yang mengalir dan menggenangi daratan dan lautan akan menguap ke udara dan bergerak bersama pergerakan angin.

Dalam kitab suci Alquran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang turunnya hujan melalui Surat Ar-Rum Ayat 48:

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

"Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya, tiba-tiba mereka menjadi gembira." (QS Ar-Rum: 48)