Mengulik Sejarah dan Keistimewaan Jabal Uhud, Gunung yang Dikunjungi Aaliyah Massaid saat Umrah

Ilustrasi sejarah dan keistimewaan Jabal Uhud yang dikunjungi Aaliyah Massaid saat umrah. (Foto: Instagram @aaliyah.massaid)

MENGULIK sejarah dan keistimewaan Jabal Uhud, gunung yang dikunjungi Aaliyah Massaid saat umrah. Jabal Uhud bukan gunung biasa. Jabal Uhud sarat akan nilai dan makna spiritual dan sejarah Islam.

Ada yang menyebut Jabal Uhud sebagai bukit, ada juga yang menyebutnya gunung. Secara harfiah, jabal merujuk kepada kata gunung.

Jabal Uhud memiliki tinggi sekira 1.050 meter. Lokasinya sekira 4,5 kilometer di sebelah utara Kota Madinah, Arab Saudi. Panjangnya 7 km dan terdiri dari batu-batuan granit, marmer merah, serta batu-batu mulia.

Jabal Uhud memang tampak seperti gunung yang menyendiri, tidak tersambung dengan gunung lainnya. Maka itu, nama Jabal Uhud diberikan yang berarti gunung menyendiri.

Sebagai tempat ziarah, kondisi Jabal Uhud saat ini tentunya sudah berbeda dengan masa lalu. Sekarang jamaah haji dan umrah yang datang umumnya hanya sampai Gunung Arrimah.

Di lokasi ini juga terdapat Makam Syuhada Uhud. Lokasinya dipagar secara rapat. Selain itu, dilapisi kaca plastik tipis sehingga tidak bisa dilihat terlalu jelas dalamnya.

Ini merupakan tempat pemakaman bagi 70 sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yang gugur pada Perang Uhud.