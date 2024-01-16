Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Mengulik Sejarah dan Keistimewaan Jabal Uhud, Gunung yang Dikunjungi Aaliyah Massaid saat Umrah

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |16:16 WIB
Mengulik Sejarah dan Keistimewaan Jabal Uhud, Gunung yang Dikunjungi Aaliyah Massaid saat Umrah
Ilustrasi sejarah dan keistimewaan Jabal Uhud yang dikunjungi Aaliyah Massaid saat umrah. (Foto: Instagram @aaliyah.massaid)
A
A
A

MENGULIK sejarah dan keistimewaan Jabal Uhud, gunung yang dikunjungi Aaliyah Massaid saat umrah. Jabal Uhud bukan gunung biasa. Jabal Uhud sarat akan nilai dan makna spiritual dan sejarah Islam. 

Ada yang menyebut Jabal Uhud sebagai bukit, ada juga yang menyebutnya gunung. Secara harfiah, jabal merujuk kepada kata gunung.

Jabal Uhud. (Foto: Antara)

Jabal Uhud memiliki tinggi sekira 1.050 meter. Lokasinya sekira 4,5 kilometer di sebelah utara Kota Madinah, Arab Saudi. Panjangnya 7 km dan terdiri dari batu-batuan granit, marmer merah, serta batu-batu mulia.

Jabal Uhud memang tampak seperti gunung yang menyendiri, tidak tersambung dengan gunung lainnya. Maka itu, nama Jabal Uhud diberikan yang berarti gunung menyendiri.

Sebagai tempat ziarah, kondisi Jabal Uhud saat ini tentunya sudah berbeda dengan masa lalu. Sekarang jamaah haji dan umrah yang datang umumnya hanya sampai Gunung Arrimah.

Di lokasi ini juga terdapat Makam Syuhada Uhud. Lokasinya dipagar secara rapat. Selain itu, dilapisi kaca plastik tipis sehingga tidak bisa dilihat terlalu jelas dalamnya.

Ini merupakan tempat pemakaman bagi 70 sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yang gugur pada Perang Uhud. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/614/3155167/perang-BxCY_large.jpg
Kisah Perang Mu'tah: Kala 3 Ribu Pasukan Muslim Lawan 200 Ribu Prajurit Romawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/330/3076981/bulan-rabiul-akhir-arti-sejarah-peristiwa-yang-terjadi-di-dalamnya-qSUxMP26Iq.jpg
Bulan Rabiul Akhir: Arti, Sejarah, Peristiwa yang Terjadi di Dalamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/621/3026444/sejarah-pedang-zulfikar-milik-nabi-muhammad-kunci-kemenangan-pasukan-muslimin-57BAkUijcu.jpg
Sejarah Pedang Zulfikar Milik Nabi Muhammad, Kunci Kemenangan Pasukan Muslimin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/615/3026321/sejarah-islam-di-ethiopia-negara-tujuan-hijrah-para-sahabat-nabi-qEFmtJ0yUU.jpg
Sejarah Islam di Ethiopia, Negara Tujuan Hijrah Para Sahabat Nabi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/621/3022361/sejarah-nyate-daging-kurban-tradisi-menjalin-silaturahmi-q7HwaWXgwx.jpg
Sejarah Nyate Daging Kurban: Tradisi Menjalin Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/615/3005537/sejarah-masuknya-islam-ke-guinea-yang-jadi-lawan-timnas-indonesia-u-23-menuju-olimpiade-paris-2024-NbQQabW54h.jpg
Sejarah Masuknya Islam ke Guinea yang Jadi Lawan Timnas Indonesia U-23 Menuju Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement