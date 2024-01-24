Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Babi Haram Dimakan Umat Islam, Ini Alasannya Menurut Alquran dan Sains

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |07:25 WIB
Babi Haram Dimakan Umat Islam, Ini Alasannya Menurut Alquran dan Sains
Ilustrasi daging babi haram dimakan umat Islam. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

ALQURAN dan sains mengungkap alasan hewan babi hukumnya haram dimakan umat Islam. Hal itu seperti dijelaskan dalam Alquran Surat Al Baqarah Ayat 173.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS al Baqarah: 173)

Info grafis babi haram dalam Alquran dan sains. (Foto: Okezone)

Namun ternyata haramnya hewan babi tidak hanya dijelaskan dalam ajaran agama Islam. Dalam ilmu sains, babi memiliki kandungan tubuh yang berbeda dengan hewan lainnya.

Sebagaimana telah Okezone himpun, daging babi dianggap sebagai salah satu jenis daging yang mengandung kolestrol paling banyak dan akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/614/3084924/alquran-dan-sains-jelaskan-soal-proses-terjadinya-hujan-c5XdDQi51a.jpg
Alquran dan Sains Jelaskan soal Proses Terjadinya Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3079985/keajaiban-alquran-dan-sains-soal-proses-fotosintesis-YfnsNsKpKC.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains soal Proses Fotosintesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/615/3077461/alquran-dan-sains-ungkap-gunung-bisa-bergerak-cepat-layaknya-awan-65GZBPSeDE.jpg
Alquran dan Sains Ungkap Gunung Bisa Bergerak Cepat Layaknya Awan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/614/3077418/terapi-bacaan-alquran-menyehatkan-tubuh-ilmu-sains-temukan-buktinya-B70WFUEWbQ.jpg
Terapi Bacaan Alquran Menyehatkan Tubuh, Ilmu Sains Temukan Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/330/3076310/keajaiban-alquran-dan-sains-ungkap-kehidupan-luar-angkasa-2bC7PbcPSu.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains Ungkap Kehidupan Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/621/3075328/mengerikan-ini-keadaan-permukaan-matahari-yang-diungkap-alquran-dan-sains-3Etx5VfLag.jpg
Mengerikan! Ini Keadaan Permukaan Matahari yang Diungkap Alquran dan Sains
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement