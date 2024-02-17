JADWAL sholat Senin 19 Februari 2024 Masehi/9 Syaban 1445 Hijriah. Bisa memudahkan setiap Muslim di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.20
Subuh: 04.30
Zuhur: 11.55
Asar: 15.09
Magrib: 18.00
Isya: 19.10
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 04.55
Subuh: 05.05
Zuhur: 12.37
Asar: 15.44
Magrib: 18.47
Isya: 19.57
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.42
Subuh: 04.52
Zuhur: 12.20
Asar: 15.31
Magrib: 18.27
Isya: 19.37