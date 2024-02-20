Dalil Membaca Surat Yasin 3 Kali di Malam Nisfu Syaban

Ilustrasi dalil membaca Surat Yasin tiga kali di malam Nisfu Syaban. (Foto: Antara)

DALIL membaca Surat Yasin 3 kali di malam Nisfu Syaban. Pada malam Nisfu Syaban, sebagian Muslim membaca Surat Yasin sebanyak tiga kali dan berdoa sebanyak-banyaknya.

Disebutkan dalil membaca Surat Yasin 3 kali di malam Nisfu Syaban yakni dari riwayat Anas bin Malik, Nabi Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ، ثُمَّ مَاتَ ، مَاتَ شَهِيْدًا

"Siapa yang membiasakan membaca Yasin setiap malam, kemudian ia mati, maka ia mati dalam keadaan syahid." (HR Ath-Thabrani: 7217)

Derajat Haditsnya

Dilansir Muslim.or.id, Ustadz Yazid bin Abdul Qodir Jawaz menjelaskan tentang hadits yang artinya, "Siapa yang terus-menerus membaca Surat Yasin pada setiap malam, kemudian ia mati maka ia mati syahid."

Ia menerangkan bahwa hadits ini dha'if. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani dalam Mu'jam Shaghir dari Anas, tetapi dalam sanadnya ada Sa'id bin Musa Al-Azdy, ia seorang pendusta dan dikatakan oleh Ibnu Hibban sering memalsukan hadits. (Lihat Tuhfatudz Dzakirin, halaman 340, Mizanul I'tidal II: 159–160, Lisanul Mizan III: 44–45)

Kemudian dikutip dari Rumaysho.com, terdapat hadits tentang malam Nisfu Syaban dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wassallam, beliau bersabda:

يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

"Allah mendatangi seluruh makhluk-Nya pada malam Nisfu Syaban. Dia pun mengampuni seluruh makhluk kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan."