Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Dalil Membaca Surat Yasin 3 Kali di Malam Nisfu Syaban

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |17:20 WIB
Dalil Membaca Surat Yasin 3 Kali di Malam Nisfu Syaban
Ilustrasi dalil membaca Surat Yasin tiga kali di malam Nisfu Syaban. (Foto: Antara)
A
A
A

DALIL membaca Surat Yasin 3 kali di malam Nisfu Syaban. Pada malam Nisfu Syaban, sebagian Muslim membaca Surat Yasin sebanyak tiga kali dan berdoa sebanyak-banyaknya.

Disebutkan dalil membaca Surat Yasin 3 kali di malam Nisfu Syaban yakni dari riwayat Anas bin Malik, Nabi Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ، ثُمَّ مَاتَ ، مَاتَ شَهِيْدًا

"Siapa yang membiasakan membaca Yasin setiap malam, kemudian ia mati, maka ia mati dalam keadaan syahid." (HR Ath-Thabrani: 7217) 

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Derajat Haditsnya 

Dilansir Muslim.or.id, Ustadz Yazid bin Abdul Qodir Jawaz menjelaskan tentang hadits yang artinya, "Siapa yang terus-menerus membaca Surat Yasin pada setiap malam, kemudian ia mati maka ia mati syahid."

Ia menerangkan bahwa hadits ini dha'if. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani dalam Mu'jam Shaghir dari Anas, tetapi dalam sanadnya ada Sa'id bin Musa Al-Azdy, ia seorang pendusta dan dikatakan oleh Ibnu Hibban sering memalsukan hadits. (Lihat Tuhfatudz Dzakirin, halaman 340, Mizanul I'tidal II: 159–160, Lisanul Mizan III: 44–45)

Kemudian dikutip dari Rumaysho.com, terdapat hadits tentang malam Nisfu Syaban dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wassallam, beliau bersabda:

يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

"Allah mendatangi seluruh makhluk-Nya pada malam Nisfu Syaban. Dia pun mengampuni seluruh makhluk kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan." 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/330/3113889/buka_puasa-ZJq9_large.jpg
Doa Buka Puasa Nisfu Syaban, Arab dan Terjemahan, Yuk Amalkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/330/3113886/puasa-yaqC_large.jpg
Bacaan Niat Puasa Nisfu Syaban Tulisan Arab, Latin, dan Terjemahan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/330/3113749/sholat-wfY7_large.jpg
Sholat Hajat Malam Nisfu Syaban: Niat, Tata Cara, Doa, Hingga Jumlahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/330/3113740/amalan_nisfu_syaban-JWSc_large.jpg
Berikut Amalan Malam Setelah Selesai Puasa Nisfu Syaban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/614/3113698/nisfu_syaban-B0wl_large.jpg
Kesalahan yang Sering Dilakukan di Malam Nisfu Syaban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/614/3113688/puasa-idHW_large.jpg
Niat Puasa Nisfu Syaban
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement