HOME MUSLIM TAUSYIAH

Ini Solusi Islam Mengatasi Caleg Stres Akibat Kalah Pemilu 2024

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |17:22 WIB
Ini Solusi Islam Mengatasi Caleg Stres Akibat Kalah Pemilu 2024
Ilustrasi solusi Islam mengatasi caleg stres akibat kalah di Pemilu 2024. (Foto: Freepik)
A
A
A

INI solusi Islam mengatasi caleg stres akibat kalah Pemilu 2024. Dilaporkan bahwa sejumlah calon anggota legislatif mengalami gangguan mental setelah gagal di pemilihan umum tahun ini.

"Saat ini sudah 40 orang mendaftar dan beberapa di antaranya tertulis di kolom institusi sebagai timses caleg," ungkap Kasie Pelayanan Medik dan Kesehatan RSUD Taman Sari Ngabila Salama.

Info grafis tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024. (Foto: Okezone)

Lantas, adakah ajaran Islam untuk mengatasi caleg stres akibat kalah di Pemilu 2024 itu?

Dikutip dari nu.or.id, cendekiawan Muslim Abu Sangkan mengatakan para caleg yang mengalami stres hingga gangguan jiwa karena gagal memenuhi ambisinya dalam pemilu bisa "diselamatkan" dengan terapi sholat khusyuk.

Terapi sholat sangat dapat membantu upaya penyembuhan para caleg Muslim yang stres itu.

"Sholat khusyuk itu dapat menurunkan tingkat stres seseorang tanpa harus diberi obat-obatan penenang untuk menurunkan ketegangan syaraf di otaknya," ungkap penulis buku populer "Pelatihan Shalat Khusyu' - Shalat Sebagai Meditasi Tertinggi dalam Islam" tersebut. 

Halaman:
1 2
