Kemenag Asesmen Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah pada Mei 2024

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) akan melakukan asesmen terhadap guru dan tenaga kependidikan (AK GTK) madrasah. Asesmen akan dilaksanakan pada Mei 2024.

Asesmen kepada guru dan tenaga kependidikan madrasah sebagai metode pengukuran yang komprehensif untuk mendiagnosis kelebihan serta kelemahan kemampuan pedagogik dan profesional GTK madrasah.

"Insya Allah, asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan madrasah akan digelar pada 17 Mei 2024," ungkap Plt Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah M Sidik Sisdianto di Bogor, Rabu 21 Februari 2024, dilansir Kemenag.go.id.

Menurut dia, AK GTK madrasah digelar untuk memperoleh lima kategori data. Pertama, data kompetensi pedagogik dan profesional guru madrasah. Kedua, data kompetensi manajerial, supervisi pada guru dan tenaga kependidikan, dan pengembangan kewirausahaan kepala madrasah.