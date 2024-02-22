Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kemenag Asesmen Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah pada Mei 2024

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |18:22 WIB
Kemenag Asesmen Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah pada Mei 2024
Ilustrasi Kemenag akan asesmen guru dan tenaga kependidikan madrasah. (Foto: Okezone)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) akan melakukan asesmen terhadap guru dan tenaga kependidikan (AK GTK) madrasah. Asesmen akan dilaksanakan pada Mei 2024.

Asesmen kepada guru dan tenaga kependidikan madrasah sebagai metode pengukuran yang komprehensif untuk mendiagnosis kelebihan serta kelemahan kemampuan pedagogik dan profesional GTK madrasah.

Ilustrasi madrasah. (Foto: Kemenag)

"Insya Allah, asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan madrasah akan digelar pada 17 Mei 2024," ungkap Plt Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah M Sidik Sisdianto di Bogor, Rabu 21 Februari 2024, dilansir Kemenag.go.id.

Menurut dia, AK GTK madrasah digelar untuk memperoleh lima kategori data. Pertama, data kompetensi pedagogik dan profesional guru madrasah. Kedua, data kompetensi manajerial, supervisi pada guru dan tenaga kependidikan, dan pengembangan kewirausahaan kepala madrasah. 

1 2
Telusuri berita muslim lainnya
