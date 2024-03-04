Bacaan Doa Buka Puasa Ramadhan: Arab, Latin, dan Artinya

BACAAN doa buka puasa Ramadhan: Arab, latin, dan artinya berikut ini penting diketahui Muslimin. Selama bulan Ramadhan, setiap individu diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa selama sehari penuh. Ibadah ini merupakan ibadah wajib yang memiliki banyak keutamaan luar biasa.

Salah satunya adalah doa orang berpuasa sampai berbuka sangat mustajab atau sangat mudah dikabulkan. Hal ini sesuai dengan riwayat Ahmad yang dihasankan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab shahih keduanya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Tiga orang yang doanya tidak tertolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang terzalimi, Allah akan mengangkatnya di bawah naungan awan pada hari kiamat, pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya seraya berfirman: Demi keagunganKu, sungguh Aku akan menolongmu meski setelah beberapa saat." (HR Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).