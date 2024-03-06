Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Ambil Miqat di Ji'ronah bagi Jamaah Umrah

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |13:45 WIB
Doa Ambil Miqat di Ji'ronah bagi Jamaah Umrah
Ilustrasi doa ambil miqat di Ji'ronah bagi jamaah umrah. (Foto: Okezone)
A
A
A

DOA ambil miqat di Ji'ronah bagi jamaah umrah. Ji'ronah adalah masjid yang digunakan untuk miqat dan berihram bagi penduduk Kota Makkah, Arab Saudi. 

Masjid Ji'ronah telah diperbarui kembali oleh Raja Fahd kala itu dengan menelan biaya sekira 2 juta Riyal Saudi. Masjid Ji'ronah memiliki luas 430 meter persegi dan dapat menampung 1.000 jamaah. 

Dihimpun dari nu.or.id, Masjid Ji'ronah adalah saksi bisu tempat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bermiqat sebelum melakukan umrah.

Terletak di Perkampungan Ji'ronah di Wadi Saraf, sekira 24 kilometer arah timur laut Masjidil Haram, Masjid Ji'ronah kini jadi lokasi miqat Muslim dunia. 

Ilustrasi jamaah umrah. (Foto: Istimewa/samad)

Ketika mengambil miqat di kawasan ini ada bonus yang didapat. Salah satunya bisa mengunjungi Jabal Rahmah, juga kawasan Musdalifah, hingga Mina dan hamparan lokasi untuk melakukan wukuf sebagai rangkaian ibadah haji.

Dengan demikian, ada kelebihan yang tentu saja berbeda dibandingkan lokasi miqat lainnya. Maka itu, sangat disarankan mengambil miqat di Masjid Ji'ronah.

Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Jika seseorang tinggal di Makkah atau singgah di Makkah, lantas berkeinginan untuk umrah, maka miqatnya adalah miqat terdekat. Inilah pendapat dari Imam Syafii. Para ulama Syafiiyah pun menyepakatinya. Para ulama Syafiiyah berpendapat bahwa cukup baginya untuk mencapai tanah halal walau hanya satu langkah dari arah mana saja selama itu sudah masuk tanah halal. Itu adalah miqat yang wajib."

"Adapun yang disunnahkan adalah mengambil miqat untuk umrah dari Ji'ronah. Karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berumrah dari Ji'ronah. Jika tidak bisa, maka lewat Tan'im karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kepada Aisyah untuk mengambil miqat dari Tan'im."

"Tan'im ini adalah miqat terdekat dari Baitullah. Jika tidak bisa pula, bisa mengambil miqat dari Hudaibiyyah. Karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sholat di situ. Urutan miqat dari segi keutamaan adalah Ji'ronah, Tan'im, lalu Hudaibiyyah. Inilah yang disebutkan ulama Syafiiyah dan mereka menyepakatinya dan tidak ada ikhtilaf di dalamnya." (Lihat Al Majmu', 7:211 dan Mughi Al-Muhtaj, 2:229) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/398/3136338/umrah-0uVp_large.jpg
Apakah Umrah Bisa Dibadal seperti Haji?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/330/3107948/umrah-8cTv_large.jpg
Hukum Wanita Umrah Sebelum Habis Masa Iddah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/330/3092050/8-keutamaan-umrah-pahala-berlipat-ganda-T7D6fe7NHy.jfif
8 Keutamaan Umrah, Pahala Berlipat Ganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/618/3072781/niat-miqat-umrah-di-masjid-bir-ali-kx0urkLc9k.jpeg
Niat Miqat Umrah di Masjid Bir Ali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/614/3066195/setahun-lebih-dirawat-di-rs-arab-saudi-jamaah-umrah-asal-madura-pulang-ke-tanah-air-fnVNtb2Y0K.jpg
Setahun Lebih Dirawat di RS Arab Saudi, Jamaah Umrah asal Madura Pulang ke Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/614/3062492/cerita-fajar-sadboy-dijodohkan-dengan-wanita-di-jabal-rahmah-saat-umrah-zP8HXiexMK.jpg
Cerita Fajar Sadboy Dijodohkan dengan Wanita di Jabal Rahmah saat Umrah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement