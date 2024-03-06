Doa Ambil Miqat di Ji'ronah bagi Jamaah Umrah

DOA ambil miqat di Ji'ronah bagi jamaah umrah. Ji'ronah adalah masjid yang digunakan untuk miqat dan berihram bagi penduduk Kota Makkah, Arab Saudi.

Masjid Ji'ronah telah diperbarui kembali oleh Raja Fahd kala itu dengan menelan biaya sekira 2 juta Riyal Saudi. Masjid Ji'ronah memiliki luas 430 meter persegi dan dapat menampung 1.000 jamaah.

Dihimpun dari nu.or.id, Masjid Ji'ronah adalah saksi bisu tempat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bermiqat sebelum melakukan umrah.

Terletak di Perkampungan Ji'ronah di Wadi Saraf, sekira 24 kilometer arah timur laut Masjidil Haram, Masjid Ji'ronah kini jadi lokasi miqat Muslim dunia.

Ketika mengambil miqat di kawasan ini ada bonus yang didapat. Salah satunya bisa mengunjungi Jabal Rahmah, juga kawasan Musdalifah, hingga Mina dan hamparan lokasi untuk melakukan wukuf sebagai rangkaian ibadah haji.

Dengan demikian, ada kelebihan yang tentu saja berbeda dibandingkan lokasi miqat lainnya. Maka itu, sangat disarankan mengambil miqat di Masjid Ji'ronah.

Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Jika seseorang tinggal di Makkah atau singgah di Makkah, lantas berkeinginan untuk umrah, maka miqatnya adalah miqat terdekat. Inilah pendapat dari Imam Syafii. Para ulama Syafiiyah pun menyepakatinya. Para ulama Syafiiyah berpendapat bahwa cukup baginya untuk mencapai tanah halal walau hanya satu langkah dari arah mana saja selama itu sudah masuk tanah halal. Itu adalah miqat yang wajib."

"Adapun yang disunnahkan adalah mengambil miqat untuk umrah dari Ji'ronah. Karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berumrah dari Ji'ronah. Jika tidak bisa, maka lewat Tan'im karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kepada Aisyah untuk mengambil miqat dari Tan'im."

"Tan'im ini adalah miqat terdekat dari Baitullah. Jika tidak bisa pula, bisa mengambil miqat dari Hudaibiyyah. Karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sholat di situ. Urutan miqat dari segi keutamaan adalah Ji'ronah, Tan'im, lalu Hudaibiyyah. Inilah yang disebutkan ulama Syafiiyah dan mereka menyepakatinya dan tidak ada ikhtilaf di dalamnya." (Lihat Al Majmu', 7:211 dan Mughi Al-Muhtaj, 2:229)