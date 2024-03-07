Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Bilal Tarawih 8 Rakaat Lengkap Teks Arab Latin

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |10:15 WIB
Bacaan Bilal Tarawih 8 Rakaat Lengkap Teks Arab Latin
Ilustrasi bacaan bilal ( Foto : Freepik)
A
A
A

BACAAN bilal tarawih 8 rakaat lengkap teks Arab latin yang perlu diperhatikan umat Islam. Bacaan ini biasa dibaca di masjid atau mushola setiap malam bulan Ramadhan. Susunan bacaannya memiliki keragaman yang dipraktikkan oleh masyarakat.

Berikut susunan bacaan bilal tarawih 8 rakaat, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Perukunan Melayu (Jakarta, Alaydrus: tanpa tahun, halaman 56–58), seperti dikutip dari nu.or.id. Susunan bacaan bilal ini menandai jumlah rakaat dan sholat tarawih atau witir pada malam Ramadhan.

Sholat Pertama

Seruan bilal

صَلُّوْا سُنَّةَ التَرَاوِيْحِ آجَرَكُمُ اللهُ

Shallū sunnatat tarāwīhi, ājarakumullāh.

Jawab jamaah

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Lā ilāha illallāhu Muhammadun rasūlullāhi shallallāhu ‘alaihi wa sallam.

Sholat Kedua

1. Seruan bilal

فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً

Fadhlan minallāhi wa ni‘mah

Jawab jamaah

وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً

Wa maghfiratan wa rahmah

2. Seruan bilal

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

Lā ilāha illallāhu wahdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyī wa yumītu, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.

Jawaban jamaah

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ

Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.

3. Seruan bilal

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Allāhumma shalli ‘alā sayyidinā Muhammad, wa ‘alā āli sayyidinā Muhammad.

Jawaban jamaah

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ

Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.

Sholat Ketiga

Seruan bilal

نَبِيُّكُمْ مُحَمَّدٌ صَلُّوْا عَلَيْهِ

Nabiyyukum Muhammad, shallū alaih.

Jawaban jamaah

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ

Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559//doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/614/3127631//menag_nasaruddin_umar-SOPA_large.jpg
Menag Ajak Umat Amalkan Nasihat dan Ceramah selama Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/614/3127584//idul_fitri-s8PR_large.jpg
Akurat, Buku Berusia 132 Tahun Ini Prediksi Tanggal Idul Fitri 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/337/3127356//menag_nasaruddin_umar-K4wZ_large.JPG
Idulfitri 1446 H, Menag: Momentum Tingkatkan Sinergi dan Cegah Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/614/3127078//zakat-jLV7_large.jpg
Takaran Zakat Fitrah 2025 yang Tepat Sesuai Ketentuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/618/3127067//doa-8JVF_large.jpg
Doa Akhir Ramadhan Menurut Anjuran Sunnah Beserta Keutamaannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement