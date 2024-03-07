BACAAN bilal tarawih 8 rakaat lengkap teks Arab latin yang perlu diperhatikan umat Islam. Bacaan ini biasa dibaca di masjid atau mushola setiap malam bulan Ramadhan. Susunan bacaannya memiliki keragaman yang dipraktikkan oleh masyarakat.
Berikut susunan bacaan bilal tarawih 8 rakaat, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Perukunan Melayu (Jakarta, Alaydrus: tanpa tahun, halaman 56–58), seperti dikutip dari nu.or.id. Susunan bacaan bilal ini menandai jumlah rakaat dan sholat tarawih atau witir pada malam Ramadhan.
Sholat Pertama
Seruan bilal
صَلُّوْا سُنَّةَ التَرَاوِيْحِ آجَرَكُمُ اللهُ
Shallū sunnatat tarāwīhi, ājarakumullāh.
Jawab jamaah
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Lā ilāha illallāhu Muhammadun rasūlullāhi shallallāhu ‘alaihi wa sallam.
Sholat Kedua
1. Seruan bilal
فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً
Fadhlan minallāhi wa ni‘mah
Jawab jamaah
وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً
Wa maghfiratan wa rahmah
2. Seruan bilal
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ
Lā ilāha illallāhu wahdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyī wa yumītu, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.
Jawaban jamaah
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ
Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.
3. Seruan bilal
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
Allāhumma shalli ‘alā sayyidinā Muhammad, wa ‘alā āli sayyidinā Muhammad.
Jawaban jamaah
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ
Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.
Sholat Ketiga
Seruan bilal
نَبِيُّكُمْ مُحَمَّدٌ صَلُّوْا عَلَيْهِ
Nabiyyukum Muhammad, shallū alaih.
Jawaban jamaah
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ
Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.