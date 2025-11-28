Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kirim Karangan Bunga Duka Cita Termasuk Takziah? Simak Penjelasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |14:16 WIB
Kirim Karangan Bunga Duka Cita Termasuk Takziah? Simak Penjelasannya
Kirim Karangan Bunga Duka Cita Termasuk Takziah? Simak Penjelasannya (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengirim karangan bunga sebagai bentuk duka cita apakah termasuk takziah? Hal ini mungkin masih menjadi pertanyaan. 

1. Kirim Karangan Bunga Duka Cita Termasuk Takziah?

Pada era modern saat ini, tak jarang orang mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk duka cita kepada keluarga  yang ditinggalkan. Baik mengirim untuk keluarga, sahabat, rekan kerja, hingga relasi. 

Namun, tak jarang orang yang mengirimkan karangan bunga tersebut tak sempat hadir secara langsung untuk melayat. Yang menjadi pertanyaan, apakah dengan mengirim karangan bunga duka cita termasuk takziah? 

Terkait hal ini, perlu dipahami makna takziah. Melansir laman Kemenag, Jumat (28/11/2025), dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Syekh Sulaiman Al-Bujairimi menjelaskan, secara bahasa takziah adalah at-tasliyah yang berarti menghibur, yakni menghibur untuk menghilangkan kesedihan yang sedang menimpa seseorang.

Sementara menurut syariat, takziah adalah mengajak orang yang tertimpa musibah untuk bersabar karena di dalamnya terdapat pahala, mengingatkan tentang dosa karena meratapi, mendoakan mayit agar diampuni, dan mendoakan orang yang terkena musibah agar Allah mengganti musibahnya dengan kebaikan.

Dengan demikian, inti dari takziah adalah adanya upaya untuk memberikan hiburan, mendoakan kebaikan, dan mengarahkan keluarga yang berduka agar bersabar. Karena itu, Syekh Al-Bujairimi menjelaskan, takziah bisa dilakukan melalui tulisan, surat-menyurat, atau media lainnya.

وَتَحْصُلُ التَّعْزِيَةُ بِالْمُكَاتَبَاتِ وَالْمُرَاسِلَاتِ

Artinya: “Dan takziah dapat dilakukan melalui tulisan dan surat-menyurat.” (Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, Tuhfatul Muhtaj [Beirut, Darul Fikr: 2006], juz II, h. 306)

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/618/3178531//doa-0nHw_large.jpg
Bacaan Doa untuk Orang Meninggal yang Dibaca saat Takziah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/614/3171139//turut_berduka-E5Dn_large.jpg
Adab saat Melayat, Jangan Tanyakan Penyebab Kematian
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement