Kirim Karangan Bunga Duka Cita Termasuk Takziah? Simak Penjelasannya

JAKARTA - Mengirim karangan bunga sebagai bentuk duka cita apakah termasuk takziah? Hal ini mungkin masih menjadi pertanyaan.

1. Kirim Karangan Bunga Duka Cita Termasuk Takziah?

Pada era modern saat ini, tak jarang orang mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk duka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Baik mengirim untuk keluarga, sahabat, rekan kerja, hingga relasi.

Namun, tak jarang orang yang mengirimkan karangan bunga tersebut tak sempat hadir secara langsung untuk melayat. Yang menjadi pertanyaan, apakah dengan mengirim karangan bunga duka cita termasuk takziah?

Terkait hal ini, perlu dipahami makna takziah. Melansir laman Kemenag, Jumat (28/11/2025), dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Syekh Sulaiman Al-Bujairimi menjelaskan, secara bahasa takziah adalah at-tasliyah yang berarti menghibur, yakni menghibur untuk menghilangkan kesedihan yang sedang menimpa seseorang.

Sementara menurut syariat, takziah adalah mengajak orang yang tertimpa musibah untuk bersabar karena di dalamnya terdapat pahala, mengingatkan tentang dosa karena meratapi, mendoakan mayit agar diampuni, dan mendoakan orang yang terkena musibah agar Allah mengganti musibahnya dengan kebaikan.

Dengan demikian, inti dari takziah adalah adanya upaya untuk memberikan hiburan, mendoakan kebaikan, dan mengarahkan keluarga yang berduka agar bersabar. Karena itu, Syekh Al-Bujairimi menjelaskan, takziah bisa dilakukan melalui tulisan, surat-menyurat, atau media lainnya.

وَتَحْصُلُ التَّعْزِيَةُ بِالْمُكَاتَبَاتِ وَالْمُرَاسِلَاتِ

Artinya: “Dan takziah dapat dilakukan melalui tulisan dan surat-menyurat.” (Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, Tuhfatul Muhtaj [Beirut, Darul Fikr: 2006], juz II, h. 306)