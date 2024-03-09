Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ini Hukumnya Makan Minum di Depan Orang yang Sedang Puasa Ramadhan

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |15:05 WIB
Ini Hukumnya Makan Minum di Depan Orang yang Sedang Puasa Ramadhan
Ilustrasi hukum makan minum di depan orang yang sedang puasa Ramadhan. (Foto: Freepik)
A
A
A

INI hukumnya makan dan minum di depan orang yang sedang puasa Ramadhan. Apakah perbuatan ini bisa menimbulkan dosa? 

Ketua Forum Komunikasi Dai Muda Indonesia (FKDMI) Jakarta Timur Ustadz Asroni Al Paroya memberi penjelasan hukum makan dan minum di depan orang puasa Ramadhan.

Info grafis hikmah puasa Ramadhan. (Foto: Okezone)

Dia menerangkan, jika dilihat dalam kitab suci Alquran maupun kitab-kitab tentang hadits, tidak ada pembahasan khusus yang menerangkan hukum makan dan minum di depan orang yang sedang puasa Ramadhan.

"Secara hukum, tidak ada yang spesifik menjelaskan hukum haram, boleh, atau tidaknya makan dan minum di depan orang yang sedang berpuasa," ungkapnya ketika dihubungi Okezone beberapa waktu lalu. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
