Niat Sholat Witir 2 Rakaat dan 1 Rakaat

NIAT sholat witir 2 rakaat dan 1 rakaat yang dilaksanakan setelah sholat tarawih pada malam bulan Ramadhan. Sholat witir menjadi sholat sunnah yang baik dilakukan secara istikamah. Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً فَحَافِظُوا عَلَيْهَا وَهِيَ الْوَتْرُ أخرجه أحمد

"Sesungguhnya Allah telah menambah untuk kalian satu sholat, maka jagalah sholat tersebut. Sholat itu ialah witir." (HR Ahmad dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam Irwa' al-Ghalîl, 2/159).

Berikut niat sholat witir 2 rakaat dan 1 rakaat:

Letak niat adalah di dalam hati, tidak cukup dalam lisan, tidak disyaratkan melafadzkan niat. Berarti, niat dalam hati saja sudah dianggap sahnya.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan." (HR Bukhari nomor 1 dan Muslim: 1907).