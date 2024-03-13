JADWAL sholat Kamis 14 Maret 2024 Masehi/3 Ramadhan 1445 Hijriah ada di sini. Sangat memudahkan kaum Muslim ketika hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Silakan simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.20
Subuh: 04.30
Zuhur: 11.53
Asar: 15.00
Magrib: 17.57
Isya: 19.06
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 04.58
Subuh: 05.08
Zuhur: 12.34
Asar: 15.39
Magrib: 18.42
Isya: 19.51
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.43
Subuh: 04.53
Zuhur: 12.18
Asar: 15.22
Magrib: 18.23
Isya: 19.32